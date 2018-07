Realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite de 29 de dezembro, a última edição do UFC de 2012 não foi boa para o Brasil. Afinal, Junior Cigano dos Santos perdeu o título dos pesos pesados para o norte-americano Cain Velasquez. Com algumas exceções, as lutas não animaram o público, principalmente no card preliminar. Veja como foi a edição de número 155.

