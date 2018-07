Cristiano Marcello vence Reza Madadi em resultado polêmico

A terceira edição do UFC Rio começou com uma ótima luta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (13/10). E o resultado foi polêmico. Apesar do iraniano ter sido mais contundente durante o combate, conseguindo também boas quedas, o brasileiro Cristiano Marcello venceu Reza Madadi na decisão dividida dos juízes.

Lutando em casa, o brasileiro começou mais agressivo no combate, com uma boa movimentação. Aos poucos, o iraniano se encontrou na luta, com destaque para uma boa sequência de golpes no rosto de Cristiano e uma queda no final do assalto.

O segundo round seguiu bem movimentado. Determinado, o brasileiro buscou mais a luta, aumentando seu volume de jogo. Mesmo assim, o iraniano continuou mais contundente. Durante a trocação franca, Cristiano levou desvantagem. Atleta da luta olímpica, Madadi derrubou novamente o brasileiro no final do segundo assalto.

No terceiro round, o brasileiro foi derrubado logo no início e recebeu golpes duros. Com a luta novamente em pé, Cristiano perseguiu seu adversário no octógono para tentar reverter a desvantagem. Com isso, acertou bons golpes no final. Mas essa não foi a luta que os juízes assistiram, já que Cristiano Marcello ficou com a vitória na decisão dividida.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

