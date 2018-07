Demian Maia finaliza Rick Story em uma luta perfeita no UFC Rio

Em uma luta perfeita, Demian Maia não deu chance para Rick Story e venceu por finalização ainda no primeiro round, na luta de abertura do card principal do UFC Rio 3, realizado na Barra da Tijuca, na noite deste sábado (13/10).

Um dos melhores lutadores de jiu-jitsu da atualidade no evento, Demian fez uma luta ao estilo Gracie. Sem levar nenhum golpe, o brasileiro encurtou a distância, levou o adversário para o chão, foi para as costas, acertou alguns golpes e logo foi para o estrangulamento. Tentou o mata-leão, mas conseguiu no final encaixar um esgana galo.

Após a vitória, Demian acompanhou a torcida gritando “jiu-jitsu,jiu-jitsu”, lembrando os primórdios dos combates no Brasil quando existia uma grande rivalidade entre a arte suave e a luta livre.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

[galeria id=4664]