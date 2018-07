Massaranduba finaliza CJ Keith na abertura do UFC São Paulo

Em um combate totalmente dominado pelo brasileiro na luta de abertura do UFC São Paulo, Massaranduba conseguiu finalizar no segundo round o californiano CJ Keith, levando o público ao delírio no Ginásio do Ibirapuera. Desde o início ele seguiu uma estratégia eficiente, encurtando a distância e levando a luta para o chão, até finalizar com um katagatami. Confira como foi:

Round 1: os dois lutadores começaram se estudando muito. Com o apoio da torcida, Massaranduba acertou um soco forte e logo encurralou seu adversário, levando o combate para o chão. Após cair na meia-guarda, conseguiu passar e montar com facilidade, mas foi raspado. Mesmo de costas no chão, tentou finalizar o adversário com uma chave de braço. O americano foi salvo pelo sinal. 10 a 9 para Massaranduba.

Round 2: a luta voltou com o domínio do brasileiro em pé. Massaranduba seguiu a estratégia, encurtando a distância, cinturando e levando o adversário para o chão. Mesmo na meia-guarda, o brasileiro conseguiu encaixar um katagatami e finalizar a luta. Bela vitória, com domínio total do combate.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith