Gleison Tibau e Massaranduba travam um ótimo combate no UFC Rio

O vencedor Gleison Tibau e Francisco Massaranduba travaram um combate surpreendente no UFC Rio 3, realizado na Barra da Tijuca, na noite deste sábado. A luta foi cheia de reviravoltas, agradando o público.

Tibau estudou bem o jogo e anulou os pontos fortes de seu adversário no início do combate, mantendo a guarda bem fechada na curta distância e evitando a trocação franca. Quando conseguiu, levou a luta para o chão, mas Massaranduba fechou a guarda para evitar levar golpes mais contundentes.

O segundo round começou com o mesmo cenário até que Massaranduba acertou um forte cruzado de esquerda, derrubando o adversário e pegando as costas.

No chão, Massaranduba tentou o mata-leão. Tibau escapou do golpe. Entretanto, de costas no chão, foi castigado com socos e cotoveladas e demonstrou estar cansado.

Quando todos esperavam mais uma bom round de Massaranduba, Tibau surpreendeu e voltou com muita disposição. Foi para a trocação franca, acertou bons golpes, levou o combate para o chão e dominou as ações, conquistando assim a vitória.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

