Leben decepciona e Brunson vence com maestria no UFC 155

Os anos passaram desde que Chris Leben participou do TUF americano e parece que nesse tempo ele não aprendeu muito com seus erros. Conhecido por seus golpes potentes, sempre teve muita dificuldade na luta de solo. E foi o que aconteceu no combate deste sábado (29/12) no UFC 155, em Las Vegas, nos Estado Unidos.

Derek Brunson estudou bem as deficiências do adversário e montou a estratégia certa para ficar com a vitória na decisão unânime dos juízes. Já Leben foi uma decepção, até pelo potencial que tem.

Logo no primeiro round, Brunson não deu espaço para Leben, levando a luta para o solo e castigando muito o adversário, tentando também a finalização do combate.

No segundo round, a luta começou da mesma forma, no chão. Quando os lutadores levantaram, Brunson conseguiu conectar os melhores golpes.

Cansados, os lutadores fizeram um terceiro assalto morno. Com a luta em pé, foi a chance que Leben teve de fazer alguma coisa. Mas não conseguiu e, no final, demonstrou ter ficado abatido com o seu desempenho.

UFC 155 – Las Vegas



Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga