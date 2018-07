Luta entre Jim Miller e Joe Lauzon valeu o ingresso do UFC 155

O combate entre Jim Miller e Joe Lauzon foi muito movimentado e, principalmente, sangrento no UFC 155, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois protagonizaram uma luta sensacional, já considerada uma das melhores do ano.

A determinação dos dois guerreiros dentro octógono foi um prêmio para os torcedores que aguardam com ansiedade a luta principal do evento entre Junior Cigano dos Santos e Cain Velasquez.

Mas quem foi o vencedor desse combate? No final, Miller derrotou Lauzon na decisão unânime dos juízes. As fortes cotoveladas e os golpes certeiros fizeram a diferença. Muitos acreditavam até mesmo que os médicos iriam acabar com a luta por causa dos ferimentos. Para o público o espetáculo foi maior que a conquista individual do atleta. Os dois guerreiros merecem o aplauso dos torcedores.

UFC 155 – Las Vegas



Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga