Lyoto vence Henderson, mas não convence o público no UFC

Em um combate que não agradou o público presente na Honda Arena, na Califórnia, Lyoto Machida venceu Dan Henderson na decisão dividida dos juízes, na madrugada deste domingo, no UFC 157. Com a conquista, o brasileiro agora deve ter mais uma chance de reconquistar o título dos meio-pesados, aguardando o vencedor do combate entre o detentor do cinturão Jon Jones e o desafiante Chael Sonnen.

Lyoto vence e aguarda uma chance de disputar o cinturação – Divulgação/UFC

A luta tão esperada entre dois ótimos lutadores foi feia, sem muita emoção. O público presente que vaiou o resultado final não ficou satisfeito. Acostumado a trabalhar no contra-ataque, Lyoto segurou muito o seu jogo e correu risco de perder a luta deixando a decisão para os juízes.

A luta começou muito estudada, com os dois atletas se respeitando muito. Henderson e Lyoto acertaram alguns golpes, mas sem muita contundência. No segundo round o brasileiro conseguiu uma importante queda, mas no terceiro assalto ficou por baixo do norte-americano.

No final, decisão dividida para o brasileiro, vaia do público e esperança de um próximo combate mais animado.