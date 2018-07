Wand perde para Franklin no UFC 147; Mutante e Jason vencem o TUF

Wanderlei Silva quase nocauteou Rich Franklin no final do segundo round. Entretanto, o brasileiro desperdiçou o momento e perdeu a revanche realizada no UFC 147, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (23/06).

Apesar da derrota do Cachorro Louco, o evento definiu os dois campeões do The Ultimate Fighter (TUF) Brasil. Cezar Mutante, entre os médios, e Rony Jason, entre os penas, conquistaram o direito de assinar contrato com o maior evento de MMA do mundo.

Wanderlei Silva não conseguiu vencer a revanche – Foto Reuters

Na luta principal do UFC 147, Wanderlei Silva e Rich Franklin fizeram cinco rounds bem movimentados. O americano foi constante no combate, porém Wand foi mais contundente.

O melhor momento do brasileiro foi no final do segundo round, quando Wanderlei acertou um direto que derrubou Franklin, golpeando o adversário no chão até o final do assalto. Entretanto, durante todo o combate o americano conseguiu controlar as ações e somou mais pontos, vencendo na decisão unânime dos juízes.

Cezar Mutante x Serginho Moraes

A batalha entre dois guerreiros. Assim podemos resumir a final dos pesos médios do The Ultimate Fighter (TUF) Brasil. Cezar Mutante venceu Serginho Moraes na decisão unânime dos juízes, na luta realizada no UFC 147.

Entretanto, a conquista não foi fácil. Mutante começou melhor no combate, dominando o centro do octógono e conectando bons golpes. Mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu, Serginho demonstrou muita força de vontade, aceitou a luta em pé e também teve bons momentos.

O público presente foi ao delírio com o jogo estudado, mas a trocação franca entre os lutadores. Por conseguir derrubar o adversário duas vezes, Mutante ficou com a vitória e o contrato com o UFC.

Rony Jason X Godofredo Pepey

Na final dos penas da primeira edição do The Ultimate Fighter (TUF) Brasil, Rony Jason venceu Godofredo Pepey por decisão dos juízes no UFC 147. Com isso, o lutador conquistou o direito de assinar um contrato com o principal evento de MMA do mundo. A luta começou com uma boa troca de golpes entre os atletas.

Sem conseguir derrubar o adversário, Pepey chamou para a guarda e logo tentou encaixar uma chave de braço. Mas Jason defendeu com perfeição todas as investidas. Com golpes mais eficientes, principalmente com diretos e joelhadas voadoras, Jason ficou com a vitória.

Fabricio Werdum x Mike Russow

Fabricio Werdum dominou com facilidade o combate e venceu por nocaute Mike Russow na segunda luta do card principal do UFC 147. O confronto foi definido ainda no primeiro round.

Faixa preta de jiu-jitsu, Werdum demonstrou evolução na sua trocação e encaixou bons socos e chutes em Russow, que sentiu os golpes fortes do brasileiro e foi para o chão. No solo, recebeu mais alguns socos e o juiz interrompeu a luta.

Hacran Dias X Yuri Marajó

Na primeira luta do card principal do UFC 147, Hacran Dias não sentiu o peso da estreia, dominou com facilidade o combate e venceu Yuri Marajó por decisão unânime dos juízes.

Durante os três assaltos, Hacran conseguiu derrubar com facilidade seu adversário. No chão, acertou bons socos e cotoveladas. Marajó só levou perigo em uma tentativa de chave de braço, logo defendida. No final, vitória de Hacran.

Rodrigo Damm X Anistávio Gasparzinho

Muito determinado, Rodrigo Damm derrotou por finalização Anistávio Gasparzinho na última luta do card preliminar do UFC 147. O combate não passou do primeiro round. Os dois começaram trocando bons chutes e socos.

Entretanto, Gasparzinho sentiu um direto no queixo e caiu. No chão, Damm logo foi para as costas do adversário e conseguiu encaixar um mata-leão.

Francisco Massaranduba X Delson Pé de Chumbo

Eficiente e com muita disposição,Francisco Massaranduba derrotou no final do primeiro round por nocaute técnico Delson Pé de Chumbo na quinta luta do UFC 147.

Enquanto Pé de Chumbo tentou derrubar seu adversário a qualquer custo, Massaranduba se defendeu bem e aproveitou para acertar bons golpes. Cansado, Pé de Chumbo sentiu a mão forte do oponente e foi para o chão. Nesse momento, Massaranduba bateu até o juiz interromper o combate no final do primeiro round.

Hugo Wolverine X John Macapá

Em um combate muito disputado, Hugo Wolverine apresentou maior volume, acertou golpes contundentes e derrotou John Macapá na quarta luta do UFC 147.

Wolverine encurtou a distância com facilidade e acertou bons socos. Já Macapá arriscou chutes e até mesmo aplicou algumas quedas, mas sem conseguir dar sequência no combate de solo. No final, Wolverine ficou com a vitória na opinião dos juízes.

Thiago Bodão X Leonardo Macarrão

Em mais uma luta surpreendente, Thiago Bodão venceu por nocaute técnico Leonardo Macarrão na terceira luta do UFC 147. Bodão suportou bem o castigo no primeiro round. No segundo assalto, ele derrubou o adversário e aplicou cotoveladas contundentes. Cansado, Macarrão recebeu um chute na altura da cintura e um direto de direita e caiu logo no início da terceira etapa. No chão, Bodão acertou mais bons socos e o árbitro interrompeu o combate, decretando a vitória.

Marcos Vina X Wagner Galeto

A segunda luta do UFC 147 teve um final surpreendente. Wagner Galeto dominou com facilidade os dois primeiros rounds, tanto na trocação quanto na luta de chão. Entretanto, no assalto final, Marcos Vina encaixou uma boa sequência de golpes e conquistou o nocaute, ficando com a vitória.

Miltinho Vieira X Felipe Sertanejo

Na luta de abertura do UFC 147, Felipe Sertanejo, com bom domínio do centro do octógono e joelhadas voadoras, e Miltinho Vieira, com belos chutes e golpes contundentes, fizeram um combate muito equilibrado. Tanto que os juízes decretaram o empate.

Confira o card completo do UFC 147

Evento principal

Wanderlei Silva x Rich Franklin

Cezar Mutante x Serginho Moraes

Godofredo Pepey x Rony Jason

Fabricio Werdum x Mike Russow

Yuri Marajó x Hacran Dias

Preliminares

Anistávio Gasparzinho x Rodrigo Damm

Delson Pé de Chumbo x Francisco Massaranduba

John Macapá x Hugo Wolverine

Thiago Bodão x Leonardo Macarrão

Marcos Vina x Wagner Galeto

Felipe Sertanejo x Miltinho Vieira