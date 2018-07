Minotauro encaixa arm-lock e consegue calar Herman no Rio

Rodrigo Minotauro mostrou para Dave Herman que jiu-jitsu não é um esporte para “garotinhas”, como o americano tinha falado. Com um desempenho fantástico, o brasileiro dominou o combate em pé, levou para o chão e finalizou com um arm-lock no segundo round.

A vitória levou o público ao delírio no UFC Rio 3, realizado na arena na Barra da Tijuca, na madrugada deste domingo (14/10).

Desde o início, Minotauro foi mais eficiente. Em pé, encontrou a distância e acertou bons golpes. Herman derrutou o brasileiro, mas não levou perigo.

No chão, Minotauro ditou as regras e buscou a finalização a todo o momento. No segundo round, o brasileiro acertou um bom golpe, que abalou o americano.

Ao ir para o solo mais uma vez Minotauro deu uma aula de jiu-jitsu. Passou a guarda, montou, acertou bons socos e encontrou o momento certo para pegar o braço de Herman e finalizar com um arm-lock.

Após demonstrar a superioridade da arte suave, Minotauro mandou o recado para o americano: “jiu-jitsu é uma arte brasileira e todas as pessoas precisam respeitar”.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

