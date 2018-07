Mutante é o último finalista do TUF Brasil

Em 1min22, Cezar Mutante nocauteou Thiago Bodão e conquistou a última vaga na final do The Ultimate Fighter (TUF) Brasil. O lutador da categoria pesos médios deveria enfrentar Daniel Sarafian no UFC que será realizado em Belo Horizonte no dia 23 de junho.

Entretanto, Sarafian sofreu uma lesão durante os treinamentos para a luta. Com isso, o adversário de Mutante será Sergio Moraes, o Serginho.

O evento definirá também o lutador dos pesos penas que assinará um contrato com o UFC. Os finalistas são Godofredo Pepey e Rony Jason.

O programa desse domingo contou com a presença de Galvão Bueno. Mas ele nem conseguiu ver muito combate. Os lutadores começaram uma luta franca, mas sempre dominada por Mutante, que aproveitou sua envergadura para golpear e manter seu adversário em uma boa distância.

O lutador arriscou um chute rodado conhecido como meia-lua de compasso na capoeira. Entretanto, foi um chute alto estilo Mirko Cro Cop que acertou em cheio a cabeça de Bodão, que tombou nocauteado.

Apesar da vitória, Mutante não comemorou no octógono e reconheceu o valor do adversário e amigo.

Depois, os lutadores foram premiados. Além da vaga na final, Mutante recebeu um carro por registrar o menor tempo na somatória de suas lutas e também R$ 45 mil pelo melhor nocaute. Já Rony Jason ficou com o mesmo valor por causa da finalização em Anistávio Gasparzinho.

A luta entre Thiago Bodão e Francisco Massaranduba foi eleita a melhor do programa. Com isso, os lutadores levaram R$ 45 mil cada um.