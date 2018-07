Além dos lutadores, algumas personalidades são esperadas para acompanhar as lutas do UFC São Paulo, realizado na noite deste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. A expectativa da organização é contar com a presença de Neymar e Emerson Fittipaldi, além de Anderson Silva.

Por enquanto, o público presente no evento já tirou fotos com algumas personalidades do mundo da luta, como Wallid Ismail, organizador do Jungle Fight e ex-lutador.