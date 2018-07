Philippou vence Boetsch por nocaute técnico

A luta não foi um grande espetáculo, mas finalmente um combate do card principal do UFC 155 terminou em nocaute, mesmo que técnico. Constantinos Philippou venceu Tim Boetsch no terceiro assalto, após castigar bastante o adversário no ground and pound, exigindo a interrupção do juiz.

Boetsch até conseguiu alguns bons momentos no combate, aplicando quedas e acertando um belo chute.

Mas, a partir do segundo round, Philippou começou a gostar da luta e dominou as ações, demonstrando boa eficiência no ground and pound, até conseguir a vitória.

