Renan Barão luta para manter o reinado entre os galos do UFC

A sombra de Dominick Cruz permanece sobre os galos do UFC. Entretanto, como o campeão continua se recuperando de lesão, o brasileiro Renan Barão aproveita para reinar com o seu cinturão interino, aguardando a oportunidade para unificar o título.



O brasileiro enfrenta Michael McDonald em Londres neste sábado – Divulgação UFC

Neste sábado, Renan defende pela primeira vez seu título. Em Londres, ele encara o americano Michael McDonald. Apesar da cordialidade e a troca de sorrisos durante a pesagem, os lutadores prometem fazer um combate interessante.

Em jogo está muito mais que o título interino da categoria. Sem perder nos últimos 30 combates, Renan quer ampliar o número de resultados positivos em sua carreira. Já o americano sonha em se tornar o campeão mais novo na história do UFC nos atuais moldes, com divisão de pesos.

O combate deve ser interessante e bem movimentado. Apesar das qualidades de Michael, o brasileiro não terá dificuldades em manter o cinturão, já que tem um jogo sólido em pé, com boa qualidade na luta de solo também, marca registrada da equipe Nova União.

Com isso, Renan deve acabar hoje com o sonho do americano de se tornar o mais novo campeão do UFC. Apesar disso, o brasileiro manterá a expectativa do público em acompanhar em um futuro próximo o combate tão esperado contra Dominick.

UFC Londres

Card principal

Renan Barão X Michael McDonald

Dustin Poirier X Cub Swanson

Jimi Manuwa X Cyrille Diabate

Gunnar Nelson X Jorge Santiago

James Te Huna X Ryan Jimmo

Che Mills X Matt Riddle

Card preliminar

Terry Etim X Renée Forte

Paul Sass X Danny Castillo

Andy Ogle X Josh Grispi

Tom Watson X Stanislav Nedkov

Vaughan Lee X Motonobu Tezuka

Ulysses Gomez X Phil Harris