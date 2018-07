Em luta monótona, Ronny Markes vence Andrew Craig no UFC SP

O combate entre Ronny Markes e Andrew Craig foi monótono no UFC SP, realizado no Ginásio do Ibirapuera, na noite deste sábado (19/01). Após algumas vaias dos torcedores durante os três rounds, o brasileiro acabou ficando com a vitória sobre o americano na decisão unânime dos juízes. Confira como foi a luta:

Round 1: o primeiro assalto não animou muito o público. Em uma luta amarrada, os adversários acertaram poucos golpes. Apesar de pouca eficiência, Ronny levou vantagem com a luta no chão. Por isso, 10 a 9 para o brasileiro.

Round 2: após alguma troca de golpes, o brasileiro encurtou a distância e derrubou Craig. Na meia-guarda, Ronny tentou finalizar, porém a posição não favorecia. Aos poucos, foi buscando espaços até passar a guarda. Mesmo em vantagem, perdeu a posição. Com a luta novamente em pé, nada de muito emocionante aconteceu para levantar o público. 10 a 9 novamente para o brasileiro.

Round 3: na etapa final, o americano reverteu o jogo. No chão, ficou por cima e castigou o brasileiro. No final do round, o juiz mandou os lutadores levantarem. Mas nada mudou. 10 a 9 para Craig.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith