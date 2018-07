Rony Jason vence por nocaute Sam Sicilia no UFC Rio 3

Vencedor da primeira edição do TUF Brasil, Rony Jason mostrou uma boa evolução na luta em pé e derrotou Sam Sicilia por nocaute no terceiro assalto no UFC Rio 3, realizado na Barra da Tijuca, na noite deste sábado (13/10).

Jason não precisou explorar seu ótimo jiu-jitsu para derrotar o americano. Superior desde o início da luta, o brasileiro se movimentou bem, acertou golpes contundentes e, no chão, arriscou algumas finalizações.

Quando a luta estava mais equilibrada, o brasileiro defendeu um chute e acertou um direto forte no adversário, que caiu atordoado. No chão, Jason acertou mais alguns socos até a interrupção do juiz, decretando o nocaute.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

[galeria id=4664]