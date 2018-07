Sarafian está fora e UFC divulga card oficial do evento em Belo Horizonte

Após a apresentação do programa que definiu todos os finalistas do The Ultimate Fighter (TUB) Brasil, o UFC divulgou o card completo do evento que será realizado em Belo Horizonte no dia 23 de julho.

Com 11 lutas programadas, a principal surpresa foi a mudança da luta principal da categoria pesos médios. Daniel Sarafian sofreu uma lesão durante os treinamentos para a final. Com isso, o adversário de Cezar Mutante será Sergio Moraes.

Vale lembrar que Vitor Belfort quebrou a mão e também ficou de fora do UFC em Belo Horizonte. Assim, a luta principal será a revanche entre Wanderlei Silva e Rich Franklin.

A lesão de Sarafian causou outra mudança no card do evento. Com o número ímpar de lutadores dos pesos médios do TUF Brasil, Renée Forte ficou sem adversário e não participará da grande festa.

A categoria pesos médios terá também o combate entre Delson Pé de Chumbo e Francisco Massaranduba e o confronto entre Thiago Bodão e Leonardo Macarrão.

Já entre os penas, a final que definirá o lutador que assinará um contrato com o UFC será entre Godofredo Pepey e Rony Jason.

Na mesma categoria, Anistávio Gasparzinho e Rodrigo Damm prometem um combate bem disputado. Afinal, os dois se estranharam algumas vezes durante o programa. Marcos Vina contra Wagner Galeto e John Macapá contra Hugo Wolverine finalizam a lista dos atletas da casa do TUF Brasil.

Entretanto, o card contará com outras lutas. Além do confronto entre Wanderlei Silva e Rich Franklin, os torcedores vão acompanhar os combates entre Fabricio Werdum e Mike Russow, Yuri Marajo e Hacran Dias e Felipe Sertanejo e Miltinho Vieira.

Confira o card completo do UFC 147

Evento principal

Wanderlei Silva x Rich Franklin

Cezar Mutante x Serginho Moraes

Godofredo Pepey x Rony Jason

Fabricio Werdum x Mike Russow

Yuri Marajó x Hacran Dias

Preliminares

Anistávio Gasparzinho x Rodrigo Damm

Delson Pé de Chumbo x Francisco Massaranduba

John Macapá x Hugo Wolverine

Thiago Bodão x Leonardo Macarrão

Marcos Vina x Wagner Galeto

Felipe Sertanejo x Miltinho Vieira