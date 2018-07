Serginho Moraes finaliza Renée Forte na terceira luta do UFC Rio

Quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Serginho Moraes explorou seu ponto forte e conseguiu finalizar Renée Forte no final da terceira luta do UFC Rio 3, realizado na Barra da Tijuca, na noite deste sábado (13/10).

O combate entre Serginho Moraes e Renée Forte não foi exatamente o que os torcedores esperavam no início. Os dois atletas se respeitaram muito na luta, acertando poucos golpes contundentes.

Melhor para Serginho Moraes, que conseguiu algumas quedas, mesmo não levando muito perigo ao seu adversário no chão nos dois primeiros rounds. Quando a luta estava morna, Renée acertou uma ótima sequência de golpes no final do segundo assalto.

Na etapa final, a luta continuou equilibrada. Até que Serginho foi para as costas do adversário. O paulista fechou o cadeado com as pernas na cintura do Renée e trabalhou com calma até finalizar.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

[galeria id=4664]