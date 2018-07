Superior, Diego Brandão vence Joey Gambino em ótimo combate no UFC Rio

Em um ótimo combate, Diego Brandão conseguiu impor seu ritmo, foi superior tanto na trocação quanto no chão e venceu Joey Gambino na decisão dos juízes na terceira edição do UFC Rio, realizada na Barra da Tijuca, na noite deste sábado (13/10).

Entre os penas, o brasileiro demonstrou que aprendeu com sua última derrota. Não explodiu muito no início, evitando se cansar rapidamente, e conseguiu controlar todas as ações.

Durante todo o combate Diego foi mais completo. Melhor na trocação, ele também aplicou boas quedas, castigando o adversário no chão. Mesmo sem muitos recursos para vencer, o americano não se entregou e demonstrou muita raça durante todo o combate, valorizando assim a conquista do brasileiro.

Card Principal

– Anderson Silva X Stephan Bonnar

– Rodrigo Minotauro X Dave Herman

– Glover Teixeira X Fábio Maldonado

– Jon Fitch X Erick Silva

– Wagner Caldeirão X Phil Davis

– Demian Maia X Rick Story

Preliminar

– Rony Jason X Sam Sicilia

– Gleison Tibau X Francisco Massaranduba

– Diego Brandão X Joey Gambino

– Serginho Moraes X Renée Forte

– Luiz Banha X Chris Camozzi

– Cristiano Marcello X Reza Madadi

