Todd Duffee nocauteia De Fries na primeira luta emocionante do UFC 155

Finalmente o UFC 155 tem uma luta digna do principal evento de MMA do planeta. No terceiro combate do card preliminar, Todd Duffee precisou de pouco mais de 2 minutos para nocautear Phil De Fries.

A luta entre os pesos-pesados começou bem movimentada. De Fries conseguiu derrubar Todd, que levantou rapidamente. Após sofrer pressão na grade, Todd escapou e encontrou a distância ideal para acertar uma boa sequência de golpes, derrubando o adversário com socos potentes e acabando rapidamente com a luta.

O UFC 155 acontece na noite deste sábado (29/12) no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

