UFC 155 começa com lutas mornas em Las Vegas

Faltou emoção nas duas primeiras lutas do card preliminar do UFC 155, realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (29/12).

A primeira luta do evento foi entre John Moraga e Chris Cariaso. Em um combate fraco, os dois primeiros rounds transcorreram praticamente em pé. Para acordar os torcedores, Moraga conseguiu no terceiro assalto encaixar uma guilhotina Cariaso, ficando assim com a vitória.

A segunda luta da noite também foi um pouco mais agitada, mas sem muita emoção. Max Holloway e Leonard Garcia intercalaram o domínio do combate. Mais eficiente e com um knockdown conquistado, Holloway venceu Garcia na decisão dividida dos juízes.

UFC 155 – Las Vegas

Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga