Vitória de Wineland sobre Pickett se destaca no card preliminar do UFC 155

Não sei se estou sendo muito exigente, mas acredito que a última luta do card preliminar do UFC 155 salvou a etapa inicial, abrindo espaço com maestria para os cinco combates principais do evento, que tem como confronto principal a revanche entre Junior Cigano dos Santos e Cain Velasquez.

Em um combate eletrizante e bem equilibrado, Eddie Wineland venceu Brad Pickett na decisão dividida dos juízes. Apesar de não ter terminado por nocaute ou finalização, o combate foi eletrizante, com bons golpes conectados principalmente pelo vencedor.

Em menor proporção, outra luta que chamou atenção foi o nocaute conquistado por Erik Perez em Byron Bloodworth ainda no primeiro round.

Outro nocaute rápido foi o que Todd Duffee aplicou em Phil De Fries também no primeiro round, na terceira luta da noite.

Já os combates restantes não chamaram muita a atenção. Na minha opinião, o evento por enquanto é mediano. Entretanto, os cinco confrontos finais prometem levantar o público.

UFC 155 – Las Vegas



Card principal

Cigano X Velasquez

Miller X Lauzon

Boetsch X Philippou

Okami X Belcher

Leben X Brunson

Card preliminar

Pickett X Wineland

Perez X Bloodworth

Guillard X Varner

Johnson X Jury

De Fries X Duffee

Garcia X Holloway

Cariaso X Moraga