Wallid Ismail chama Pedro Nobre de “frouxo”

O final da luta entre Pedro Nobre e Yuri Marajó, que acabou sem vencedor, não deixou apenas o público no Ginásio do Ibirapuera revoltado. Após o anúncio do resultado, o agente de Marajó e organizador do Jungle Fight, Wallid Ismail, passou na frente dos jornalistas demonstrando insatisfação.

Sem medir palavras, ele criticou a atitude de Pedro Nobre, que deixou o octógono afirmando que não tinha mais condições de continuar após receber um golpe que, segundo ele, acertou na nuca. “Frouxo, ele é frouxo. Não sei o que está acontecendo na BTT (Brazilian Top Team). É uma vergonha para o Brasil”, disse Wallid.