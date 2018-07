O que fizeram com a saúde dos brasileiros?

Pergunta Blog: Hoje em dia, há nos meios de comunicação relatos frequentes de pacientes que estão sendo submetidos a procedimentos desnecessários em diversas áreas médicas nos EUA. Quais especializações cometem os maiores abusos no Brasil?

Um aspeto que chama atenção no Brasil é a quantidade desnecessária de partos cesarianos, que ocorreram muito em nosso país nas décadas de 70 e 80. Naquela época, no Brasil, chamávamos tal ocorrência de “epidemia das cesárias”, em que o parto normal recebia do INAMPS uma remuneração inferior a do parto cesariano, e isso estimulava os médicos a fazerem uma cirurgia, em vez de deixarem a natureza funcionar normalmente. Essa epidemia de cesarianas no Brasil foi muito debatida nos anos 70 e 80. No entanto, atualmente, embora não se possa falar de epidemia, nós temos uma endemia de cesarianas. Enfim, nós temos uma maior proporção de partos cesarianos em relação aos partos normais. De fato, de acordo com a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), aproximadamente 15% dos partos deveriam ser cesarianos. No caso do SUS, mais de 30% dos partos são cesáreas, e a situação é ainda mais alarmante no caso do setor privado, que faz muito mais partos por cesariana do que o SUS.

Pergunta Blog: E essa quantidade excessiva de partos cesarianos ainda é atualmente um grande problema no Brasil?

Sim, esse ainda é um grande problema no Brasil. Por isso eu falei que, ao invés de ser uma epidemia, hoje já é uma endemia. Endemia é aquilo que permanece. Então, essa situação hoje tem repercussões muito sérias na saúde da criança, sendo uma das explicações para a alta mortalidade neonatal, e especialmente perinatal no Brasil. Nós conseguimos reduzir muito a mortalidade infantil, principalmente no componente pós-neonatal, ou seja, a partir dos 28 dias. No entanto, no primeiro mês de vida, e até na primeira semana e perto do parto, ainda temos muita dificuldade em reduzir essa mortalidade em função não só da falta das UTI´s neonatais, mas, sobretudo, devido à excessiva quantidade de partos que não são normais. Quando comparamos as taxas do Brasil com as da Inglaterra, nós temos uma proporção de partos cesarianos muito maiores do que naquele país.

Pergunta Blog: Um estudo recentemente publicado (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal) apontou que existem 16 cidades brasileiras entre as 50 cidades mais violentas do mundo. O nosso país também tem uma série de outros problemas, como a pobreza, a desigualdade e outras questões relacionadas com a seguridade social (saúde, educação, previdência, transporte, etc.). O SUS tem condições de se tornar realmente eficiente e obter êxito dentro deste quadro social?

O conceito de intersetorialidade, de ação intersetorial, é muito importante para entender o papel do SUS nessa questão. A questão da violência é multicausal. Portanto, ela tem vários determinantes sociais. De fato, o SUS sozinho não pode fazer muita coisa contra a violência. No entanto, o SUS, além de atender emergências em domicílio ou nas ruas com o SAMU, também contribui através da vigilância epidemiológica. Esta vigilância é vital para poder entender a ocorrência e distribuição de atos de violência na sociedade e, portanto, tentar orientar um conjunto de iniciativas de controle. Contudo, o SUS somente pode trabalhar ou auxiliar no combate contra a violência de uma forma intersetorial juntamente com outros segmentos, como a educação, a segurança pública, a justiça, etc. Assim sendo, essa é a possibilidade de que uma política global de controle de violência venha a ter a participação da saúde. E com isso, eu acho que a questão da violência é exatamente uma das questões para as quais o SUS pode contribuir, mas insisto que somente dentro da perspectiva intersetorial.

Pergunta Blog: Você observa em um de seus artigos que a estabilização ou o ancoramento do conceito e da estrutura de seguridade social no Brasil foi estabelecido tardiamente em relação a varios países da Europa ocidental e a muitos outros. Quanto tempo depois começamos a trilhar por esse caminho?

Aconteceu quase 50 anos depois.

Pergunta Blog: E quais foram as consequências disso para o desenvolvimento do capital humano em nosso país?

Obviamente, este atraso teve consequências significativas, e de certa forma nós pagamos por isso até hoje. Certamente, unido a outros fatores sociais, o atraso que tivemos dentro da área da saúde contribui de certa forma para as sérias desigualdades sociais existentes em nosso país. Desde a época de Getúlio Vargas, nós temos tido uma política econômica que alguns economistas chamam de “fuga para frente.” Portanto, os gargalos estruturais da sociedade brasileira nunca foram enfrentados. Em algum instante você havia mencionado a política social do presidente Roosevelt, o New Deal. Aqui no Brasil, a gente não teve nada parecido com isso, nem sequer chegamos perto de tal proposta. De fato, as raízes da nossa dependência e as causas das nossas desigualdades nunca foram enfrentadas de forma arrojada por nenhum governo brasileiro. Nunca nenhum governo trabalhou com estas questões. O governo do João Goulart, somente pelo fato de acenar para algumas mudanças consideradas reformas de base, foi suficiente para dar espaço ao que aconteceu há 50 anos. Eu acho que o conceito de revolução passiva, explicado pelo autor italiano Antonio Gramsci, é muito interessante para poder entender a história do Brasil. Segundo esta perspectiva, entende-se por “revolução passiva” o ato de fazer mudanças e conservações simultaneamente, ou seja, é conservar mudando e mudando para conservar. Essa é uma ideia muito interessante. Não é somente o governo que age dessa maneira, a nossa sociedade também é assim. Alguns cientistas políticos brasileiros, como Luiz Werneck Vianna, aprofundam o assunto e falam que isso tem a ver com a nossa cultura ibérica. O Brasil precisa ser mais estudado. A maioria dos países europeus se desenvolveu através da revolução passiva e não da revolução do tipo jacobino, e isso é muito próximo da situação brasileira. Nós somos diferentes da Argentina, de Cuba e do próprio Haiti. Este último foi um dos primeiros países a fazer uma revolução mais significativa e depois entrou em desgraça. Vou terminar com uma divagação peculiar. Imagine que “quem vai fazer a independência do Brasil”, com o grito do Ipiranga, é o neto de Dona Maria, a mesma que manda enforcar Tiradentes. Você pode imaginar isso? A Dona Maria era mãe de Dom João VI, e diziam que ela era louca.

Pergunta Blog: Então, a estratégia de governo do presidente Getúlio Vargas tinha um pouco desse conceito de revolução passiva, imbuída dentro do sistema?

Esse é um grande exemplo de um governo utilizando o conceito de revolução passiva. Eu acabei de ler os dois primeiros volumes da biografia do Getúlio, cujo autor é Lira Neto. Ele era incrível. Ele circulava entre os interesses do capital e do trabalho com uma desenvoltura e com uma habilidade genial. Ao mesmo tempo, que ele se colocava como “pai dos pobres”, ou como defensor dos trabalhadores, ele estava viabilizando um determinado tipo de desenvolvimento capitalista no Brasil, dependente do Estado. No entanto, eu não vou afirmar que ele tinha isso tudo na cabeça, mas quando você vai vendo os atos dele e os movimentos que ele vai realizando na história do Brasil, você percebe que isso foi sempre no sentido de conciliar os interesses divergentes. Por exemplo, se existia o Partido Comunista no Brasil, tentando se aproximar dos sindicatos, ele criava o PTB para não dar espaço aos comunistas. Ao mesmo tempo, ele criava o PSD para apoiar os grandes latifundiários brasileiros e não fazia reforma agrária. Sua desenvoltura e articulação dentro do aparelho de Estado eram incríveis.

Pergunta Blog: Em relação a alguns indicadores como a mortalidade infantil, o saneamento básico entre outros, qual foi o legado da ditadura militar?

No início, especialmente no período da ditadura que vai de 1964 até 1973, os indicadores de saúde, de modo geral (a mortalidade infantil, as mortalidades diversas, a morbidade, etc.), apontam para um agravamento da situação sanitária no Brasil. Também aumentaram os acidentes de trabalho, a prevalência da doença de chagas, a esquistossomose, a incidência da tuberculose, etc. Além disso, várias epidemias surgiram, como a meningite. Somente com a chegada de Ernesto Geisel é que observamos uma reversão parcial de alguns destes indicadores. No entanto, somente obtivemos ganhos e progressos indiscutíveis em termos epidemiológicos e sanitários com a chegada do SUS. De fato, temos muitas evidências disso.

Pergunta Blog: Durante o período da ditadura militar, qual foi a porcentagem do orçamento da união destinada à saúde?

Em 1964, no ano em que João Goulart foi deposto, a saúde pegava mais ou menos 3,5% do orçamento da união. Na chegada de Geisel, em 1974, somente 0,9% do orçamento da união era destinado à saúde.

Pergunta Blog: No último ano do regime militar (1985), o gasto social realizado no Brasil representava apenas 13,3% do PIB. Depois de a constituição ter sido promulgada em 1988, ele cresceu para 19%, permanecendo estacionário durante a década neoliberal. A partir do ano 2000, o gasto social retomou uma trajetória crescente. No entanto, atualmente o percentual do gasto social no Brasil, em relação ao PIB, ainda é significativamente inferior quando comparado com outros países da Europa, como a França (32,8), a Dinamarca (30,8%), a Suécia (28,4%), a Bélgica (30,6%), entre muitos outros (relatório Society at a Glance 2014 da OCDE). Vale a pena mencionar que todos esses países oferecem serviços dentro de um planejamento mais amplo de seguridade social (saúde, educação, previdência transporte, etc.), muito mais avançado e mais eficiente do que o nosso. Isto significa que o dispêndio do governo brasileiro deveria ser percentualmente maior do que o investimento atual para suprir todas as necessidades sociais existentes em nosso território?



Agora, com essa pergunta, eu vou ter que botar o dedo na ferida, porque mais de 42% do orçamento da união é para pagar os bancos. Então você não tem mais de onde tirar para poder pôr mais recursos no social e, portanto, o orçamento social é gasto especialmente com programas de transferência de renda. Esses 42% são para amortizar a dívida com os bancos, e essa dívida não foi criada para fazer estradas, escolas ou hospitais. Essa dívida tem a ver com uma lógica que não dá para entender, em que o próprio governo toma o dinheiro emprestado dos bancos e é ele mesmo quem aumenta a taxa de juros.