O Futebol Precisa de Novas Regras: O que você acha ?

Na minha primeira postagem eu abordei a evolução da capacidade física dos jogadores nos últimos tempos. O futebol mudou completamente. A evolução técnica não acompanhou, lado a lado, a rápida evolução física que vem ocorrendo ao longo das ultimas décadas e que continua até hoje. Os jogadores agora percorrem uma maior distância dentro do campo, numa intensidade mais elevada, em menor tempo. Os caras correm como uns doidos, de um lado para o outro, vigorosamente. Consequentemente, o campo tornou-se congestionado. Um engarrafamento geral! Agora o campo ficou apertado, existe menos espaço para os craques aparecerem e desenvolverem suas habilidades. E o pior é que não surgiram novas regras para criar tal espaço ou abrir o campo.

Podemos comprovar o que foi dito acima, observando os espaços criados no campo quando, eventualmente, um ou mais jogadores são expulsos numa partida. Quando isto acontece, os jogadores conseguem usar seu talento, habilidade e demonstrar sua real capacidade.

A FIFA precisa acordar e promover imediatamente leis que criem tais espaços no campo. A seguir vão algumas idéias. E você torcedor, conhecedor do jogo, o que acha dessas sugestões abaixo?

1. Aumentar as dimensões do campo.

2. Os times terão apenas 10 jogadores.

3. Reavaliando faltas. No novo sistema, todas as faltas cometidas por uma determinada equipe durante o jogo seriam contadas, cumulativamente. A cada cinco faltas, o time seria punido com afastamento de um jogador do campo por dez minutos. Com a nova regra os times jogariam, muitas vezes, parte do jogo com um homem a menos, já que tal limite de cinco faltas coletivas seria sempre alcançado.

4. Abolir completamente a regra do impedimento, ou…

5. Criar uma nova regra. A lei do impedimento só seria aplicada quando o atacante estivesse posicionado na região do campo adversário entre a reta determinada pela linha onde começa a grande área e a linha de fundo. Limitando o impedimento somente a essa nova zona, estaríamos criando mais espaço no meio de campo.

Você tem alguma ideia melhor? Seria interessante ouvir sua opinião.