Dacar atrai de jovens a piloto de caminhão idoso

Fala aí, tudo certo?

Você acha que você está velho, cansado, e mal consegue dar uma corridinha no parque num domingo de sol? Ou acha que é novo demais e ainda tem muito o que aprender antes de partir pra uma grande aventura como o Dacar? Então veja quem é o piloto mais velho e o mais novo na competição.Veja também alguns números do evento. São bem interessantes. Logo mais tô de volta!equipe 100% feminina: francesas Catherine Houlès e Sandrine Ridet.é o número de participantes brasileiros no Dacar 2015: Jean Azevedo (carros), Guilherme Spinelli e Youssef Haddad (carros), Eduardo Sachs (navegador do piloto português Ricardo Leal, e André Suguita (quadriciclos)

2 brasileiros são estreantes: Eduardo Sachs e André Suguita

1 drone, pela primeira vez, estará disponível para os canais de TV para imagens ainda mais “dentro” da corrida.

4 etapas maratonas (carros, motos/quadriciclos, caminhões), sem assistência da equipe e totalmente independente.

4 é o número de títulos disputados no Dacar, nas categorias moto, quadriciclos, carros e caminhões.

11 mulheres inscritas para o Dakar nos carros, motos e quadriciclos, ou seja, 3% do total de competidores inscritos.

11 é o recorde de vitórias no evento, de Stéphane Peterhansel, com 6 títulos nas motos e 5 nos carro. Vladimir Chagin detém o recorde de vitórias em uma única categoria, com sete triunfos nos caminhão.

18 anos é a idade do mais jovem piloto, Jorge Lacunza, da Argentina, inscrito na categoria motos.

28 é número de países visitados pelo Dacar desde a sua criação.

30 é o número de médicos presentes no hospital dos acampamentos, para cuidar dos pilotos e equipes da organização.

46 é número de pilotos dos quadriciclos inscritos para a edição de 2015, o que é um recorde.

53 é o número de nacionalidades representadas no rali, sendo 18% francês, 14,8% holandeses, 12,2% argentinos, 6,2% espanhol, 5,9% chilenos.