À base de carne de cavalo e cobaias de estudo científico, brasileiros vencem primeira etapa do Mundial de Rally Cross Country no Cazaquistão

Os brasileiros Reinaldo Varela e o navegador Gustavo Gugelmin, da equipe Monster Energy Can-Am, venceram nesta segunda-feira a primeira etapa da Copa do Mundo de Rally Cross Country, no Cazaquistão, na Ásia Central, na categoria UTVs. Varela e Gugelmin são os atuais líderes da competição, que já teve três duas corridas: uma em Doha, no Catar, e outra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A grande final será em outubro, no Rally do Marrocos.

A dupla do Brasil vai enfrentar ao todo, até o dia 1 de junho, 2.536 quilômetros entre deslocamentos e trechos cronometrados. A etapa dessa segunda-feira, entre Aktau e Kenderly, teve 280 quilômetros cronometrados e 20 de deslocamentos, totalizando 300,39. Em segundo aparecem os russos Fedor Vorobyev e Kirill Subin, que estão na briga pelo título da temporada.

Nos carros, Nasser Al Attiya (Toyota), do Catar, atual campeão do Dakar, venceu o dia. O francês Stephane Peterhansel, o maior campeão da história do Dakar nos carros e nas motos, e a mulher, Andrea (Mini), ficaram em oitavo.

Experiências

Disputar uma prova de rali no Cazaquistão é uma experiência à parte. Uma delas, é na gastronomia. Reinaldo Varela, que tem uma rede de 186 restaurantes no Brasil, aproveita as viagens para experimentar comidas e temperos regionais. Desta vez, ele e Gugelmin aproveitaram