Brasil volta ao Campeonato Mundial de Motovelocidade com o paulista Eric Granado

12 de novembro de 2017. Esse dia vai entrar para a história do motociclismo brasileiro.

Mas antes de explicar o motivo, vou pedir a colaboração de todos: se você gosta de moto e velocidade, e valoriza os talentos nacionais que ostentam a bandeira do Brasil nas grandes conquistas, compartilhe esse post nas redes sociais e marque os amigos.

Sei que neste final de semana só se fala em F-1 e o assalto à equipe de Lewis Hamilton (infelizmente uma vergonha mundial), mas vamos falar de moto também! É por tudo isso que hoje deixarei de escrever sobre rali, poeira e off-road aqui no blog.

A carreira de Eric Granado







Vou falar sobre Eric Granado!

O piloto paulista de 21 anos vai correr como convidado a última etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade, que será disputada neste domingo (12/11) no circuito de Valência, na Espanha.

Essa prova não estava no planejamento inicial da equipe de Granado. Ou melhor, das equipe’S’. Sim, Eric corre simultaneamente dois campeonatos na temporada 2017: o Campeonato Europeu de Motovelocidade e o Superbike Brasil.

E como não bastasse dar várias voltas ao redor do mundo fazendo o trajeto Europa-Brasil-Europa praticamente a cada 15 dias, Granado ainda está liderando os dois campeonatos. E pode levar dois títulos para casa em apenas uma temporada.

No dia 19 de novembro ele vai tentar faturar o Campeonato Europeu, também em Valência. Depois, dia 26, em Interlagos, brigará pelo título com Alex Barros, o maior piloto brasileiro de todos os tempos. Barros, 47 anos e vovô, já representou o Brasil na MotoGP. Vai ser imperdível a prova em Interlagos!

Salão Duas Rodas

Depois da corrida no domingo, em Valência, Eric Granado, piloto oficial da Honda Racing, embarcará para o Brasil, onde vai participar de compromissos no Salão Duas Rodas, no São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes. E já na terça-feira à noite ele volta novamente para a Espanha.

Eric Granado já anunciou que vai correr toda a temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade na categoria Moto 2.

A corrida de Eric Granado será transmitida ao vivo pelo canal SporTV a partir das 9h00 (horário do Brasília).

Estamos na torcida!