Brasileiro busca o bi no Rally Dakar e leva “camisinha com mangueira” na bagagem

Fala amigos e amigas fãs do Rally Dakar! A contagem regressiva não dá trégua e dia 2 de janeiro começam as atividades na Arábia Saudita para a largada da edição 2020, que terá cerca de 7.800 quilômetros. A largada será 5 de janeiro e a chegada dia 17 do mesmo mês.

Pilotos, navegadores e equipes de 63 nacionalidades vão disputar a maior prova do mundo nas categorias Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões. Entre eles, três brasileiros: a dupla Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (UTVs) e Lincoln Berrocal (Motos).

Varela e Gustavo venceram o Dakar 2018 e vão tentar o bi em 2020 com um UTV Can-Am Maverick X3. Eles também conquistaram a Copa do Mundo de Rally Cross Country FIA em outubro, no Marrocos. Berrocal fará a segunda participação (em janeiro de 2019 ele não terminou). Lincoln correrá de KTM 450 cilindradas.

Piloto de rali usa “camisinha com mangueira”

Mas antes de começar a prova, que tal conhecer um pouco dos bastidores dos preparativos da viagem? Eu pedi o checklist do Varela, e ele mandou uma “listinha” com mais de 100 itens, que vão desde roupas de frio e medicamentos até… “camisinha com mangueira”! Sim, é isso mesmo: um treco que parece um preservativo e tem uma mangueira na ponta, que vai da virilha até o pé!

Mas afinal, o que é uma “camisinha com mangueira”? Bom, vamos explicar para que serve o tal “equipamento” em uma prova de rali.

Em competições longas, onde os competidores ficam várias horas dentro do veículo e não podem parar para, digamos, ir ao banheiro, pilotos e navegadores usam várias artimanhas para dar um jeito nas necessidades. Uma delas é a fralda geriátrica, mas já vi pilotos que não se adaptaram e preferem fazer na roupa mesmo. Ou simplesmente seguram a vontade até a próxima parada.

Mas hoje existe uma outra ferramenta para ajudar quem está com a bexiga cheia: um produto originalmente desenvolvido para incontinência urinária no formato de um preservativo. Ele é preso com fita adesiva especial e uma mangueirinha leva o líquido até próximo o tornozelo, escorrendo pelo assoalho do carro, UTV ou caminhão.

Checklist de Reinaldo Varela para o Rally Dakar na Arábia Saudita

Acessórios para a corrida

Macacão

Camisa resistente ao fogo

Calça

Meia preta

Balaclava

Luvas corrida

Cinta de cintura

Sapatilha

Munhequeira

Capa de chuva para carro aberto

Roupas

Camiseta equipe

Camisa pólo

Camisa social

Jaqueta Preta

Calça oficial da equipe

Bermuda oficial da equipe

Luva de frio

Gorro de frio

Segunda pele – blusa

Segunda pele – calça

Bonés

Tênis

Capa de chuva para os pés

Chinelo

Bandeira do Brasil

Documentos

Carteira CBA

Licença internacional

Exame médico

Carteira de vacinação

Carteira internacional de motorista

Passaporte

Passaporte brasileiro e visto da Arábia Saudita

Passaporte português

Cartão de crédito e débito

Dinheiro

Detalhes

Camisinha com mangueira

Cuecas vermelha/azul

Óculos de grau

Óculos polarizado

Óculos de grau bifocal transparente

Pochete

Monster vários sabores (despachar por navio)

Eletrônicos

Capa com carregador de celular

Carregador de celular para carro

Carregador de celular

Bateria extra de celular

Câmera Go Pro

Suporte de Go Pro

Carregador Go Pro

Adaptador de chip Go Pro

Cabo Go Pro

Cartão de memória

Capa de celular impermeável

Carregador de energia universal

Adaptador celular

Telefone via satélite

Relógio grande com cronômetro

Balança

Equipamentos de segurança

Hans

Capacete Stilo

Capacete Impact

Pescoceira vermelha

Pescoceira curta preta

Saia de pano do capacete

Viseiras amarela e cinza

Fio de conexão de áudio do capacete

Fone de ouvido

GPS

Canivete

Cadeado

Lanterna

Calibrador de pneus

Espuma do banco

Espuma do banco (encosto)

Camelbak (espécie de mochila para levar água para hidratação)

Adesivos de patrocinadores

Chave de trocar correia

Higiene pessoal

Escova de cabelo

Escova de dente

Pasta de dente

Fio dental

Cortador de unha

Aparelho de barbear

Desodorante

Lente de contato

Colírio

Loção de cabelo

Espuma para os ouvidos

Tapa olho

Mordedor

Remédio de sono

Remédio para dor

Guaraná

Pomada para herpes