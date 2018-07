Brasileiro faz a pole no Europeu de Motovelocidade e pode trazer título inédito para o Brasil

Tudo bem, amigos? Hoje vou falar sobre motovelocidade.

Neste domingo (19/11) tem a grande final do Campeonato Europeu de Motovelocidade, no circuito de Valência, na Espanha. E um garoto paulista de 21 anos está liderando a competição e pode trazer título inédito para o Brasil.

O nome da fera é Eric Granado!

Neste sábado Eric fez a pole e amanhã largará em primeiro. Para se tornar campeão de uma das competições mais importantes do motociclismo mundial, Eric só precisa chegar em sexto lugar. Ele está 16 pontos à frente do espanhol Ricky Cardús.

Eric Granado é um caso à parte no motociclismo brasileiro e está em uma fase excepcional. Além de liderar o Europeu, ele também pode conquistar outro título esse ano, que é o Superbike Brasil, no próximo domingo, dia 26, em Interlagos. Ele disputa a temporada com Alex Barros, que já representou o Brasil na MotoGP.

Aliás, por falar em MotoGP, que é o supra sumo do motociclismo, Eric assinou contrato na terça-feira com a Honda Brasil durante o Salão Duas Rodas, no São Paulo Expo, para correr o Campeonato Mundial de Motovelocidade em 2018 pela equipe Forward, que usa motores Honda. Eric também continuará no Superbike ano que vem.

Estamos na torcida!

A grande final do Europeu de Motovelocidade começará às 9h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da competição no YouTube: https://www.youtube.com/user/CEVMotorcycleChamp