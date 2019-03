Brasileiros completam prova no deserto de Las Vegas: “Dureza!”

Tudo bem? Como falei no post anterior, Luiz Facco e Francis Herrero, da equipe Acelera Siriema Rally, correram com um buggy neste domingo (10/03) o The Mint 400, a prova mais tradicional do calendário off-road dos Estados Unidos. A competição aberta a carros, motos, UTVs e picapes foi disputada no deserto do estado de Nevada, perto de Las Vegas.

Os resultados só foram divulgados no dia seguinte: os brasileiros ficaram em 11o. na categoria (Classe 10) e 33 na Geral. “Pelas dificuldades, ainda sobrevivemos”, disse Luiz Facco antes de embarcar de volta para o Brasil. “Dava para ter ido melhor. Paramos pelo menos sete vezes dentro da prova com problemas elétricos e no apoio de abastecimento ficamos parados um bom tempo tentando solucionar o problema e andar 400 quilômetros sem amortecedores. É duro”, comentou o piloto.

Na categoria de Luiz Facco e Francis Herrero, 28 veículos largaram e 17 chegaram. Ao todo foram três voltas de 215 quilômetros pelo deserto, totalizando 645 quilômetros. O Mint 400 teve mais de 500 veículos inscritos em todas as categorias, com corridas no sábado e no domingo.

Luiz Facco me contou com mais detalhes como foi a prova de domingo: “Tivemos vários problemas logo de início. Largamos ainda no escuro, no início da manhã, e andamos a primeira hora à noite, com muito pó. Um horror. Para completar, estranhei muito o carro e levei um bom tempo para me adaptar à dirigibilidade dele.

“Começamos a ter problema intermitente no sistema elétrico e tínhamos de parar, desligar a bateria e reiniciar o carro. Difícil. Completamos a primeira volta e logo no começo da segunda, nossos amortecedores sentiram muito e ficaram sem efeito. Tivemos muita dificuldade para completar a segunda volta.

“Paramos no pit para abastecer e os mecânicos ajustaram nossos amortecedores, que ficaram extremamente duros. Por isso a terceira volta teve mais dificuldades ainda para ultrapassar as lombas por causa da dureza dos amortecedores. No final completamos a prova bem. A categoria é extremamente equilibrada e competitiva.

“Ficamos felizes por cumprir o nosso objetivo de terminar a corrida, sabendo que é a prova mais dura do off-road americano. Em termos de trilha, tem de imaginar algo muito duro e difícil, muitas pedras gigantes, lombas muito altas seguidas, muito pó. É uma das provas mais difíceis que já corri em minha vida. Valeu pela grande experiência”.

A equipe Acelera Siriema vai disputar as principais provas do calendário nacional, como o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, o Campeonato Sul-Americano de Rally Cross Country e ainda provas de rali de velocidade. Entre as corridas mais badaladas está o Rally dos Sertões, de 25 de agosto a 1 de setembro, entre Mato Grosso do Sul e Ceará.