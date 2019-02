Brasileiros lideram Campeonato Mundial de Rally Cross Country no país da Copa de 2022

Opa, beleza? Notícia boa vindo lá do Catar, o país da Copa de 2022! Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin estão na liderança do Campeonato Mundial de Rally Cross Country, que começou na sexta-feira em Doha e terminará dia 26.

A etapa deste domingo teve 351,98km na região da capital do país e Reinaldo e Gustavo ficaram em nono entre todos os participantes, mas em primeiro nos UTVs. O vencedor do dia, e líder da competição no resultado acumulado, é Nasser Al Attiyah, que venceu o Dakar 2019 na categoria Carros.

A etapa de abertura do Mundial está sendo marcada pela dificuldade na navegação e pelo “mar de pedras”. No sábado, o UTV dos brasileiros teve três pneus furados. “Tivemos que parar várias vezes para trocar. Faltou estepe e agora vou levar pneu extra amarrado até no teto”, falou, em tom de brincadeira, Reinaldo Varela.

Gustavo Gugelmin, campeão do Rally Dakar 2018 ao lado de Varela, disse que a navegação no Catar é bem difícil. “Aqui é sempre complicado e é comum dar uma perdidinha. Tudo é muito claro, por causa da areia e das dunas, e a atenção precisa ser redobrada para conseguir achar as estradas”, contou o navegador, que é de Santa Catarina.

Vamos adotar a cautela a partir de agora para tentar faturar o Mundial!

A dupla brasileira já pensa na estratégia para tentar faturar a primeira corrida do calendário do Campeonato Mundial de Rally Cross Country. “Agora vamos ter mais cautela e poupar o UTV para garantir o título aqui no Catar. Nosso foco é a temporada de 2019”, contou Reinaldo Varela, que, além de piloto, é empresário no ramo de alimentação no Brasil. A franquia dele, a Divino Fogão, tem 186 restaurantes em shoppings no país.

A prova continua na segunda-feira, com dois trechos cronometrados. O primeiro deles, com 227,99 quilômetros, será etapa Maratona, quando os competidores não podem ter assistência mecânica. E a segunda perna terá 121,41 quilômetros.

Resultados da terceira etapa, neste domingo

1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA) – Toyota Hilux Overdrive – 3h27min33seg

2. Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Dirk von Zitzewitz (DEU) – Toyota Hilux Overdrive – 3h28min44seg

3. Jakub Przygonski (POL)/Timo Gottschalk (DEU) – MINI John Cooper Works Rally – 3h30min16seg

4. Vladimir Vasilyev (RUS)/Konstantin Zhiltsov (RUS) – BMW X3 CC – 3h46min06seg

5. Bernhard Ten Brinke (NLD)/Tom Colsoul (BEL) – Toyota Hilux Overdrive – 4h03min29seg

6. Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) – Ford F150 Evo – 4h09min06seg

9. Reinaldo Varela (BRA)/Gustavo Gugelmin (BRA) – Can-Am Maverick X3 -4h55min57seg

Classificação geral acumulada após três etapas



1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA) – Toyota Hilux Overdrive – 7h12min42seg

2. Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Dirk von Zitzewitz (DEU) – Toyota Hilux Overdrive – 7h22min34seg

3. Jakub Przygonski (POL)/Timo Gottschalk – (DEU) – MINI John Cooper Works Rally – 7h23min28seg

4. Vladimir Vasilyev (RUS)/Konstantin Zhiltsov – (RUS) BMW X3 CC – 7h47min10seg

5. Yasir Seaidan (SAU)/Laurent Lichtleuchter (FRA) – MINI John Cooper Works Rally – 8h34min47seg

6. Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) – Ford F150 Evo – 9h00min34seg

7. Bernhard Ten Brinke (NLD)/Tom Colsoul (BEL) – Toyota Hilux Overdrive – 10h02min17seg

8. Reinaldo Varela (BRA)/Gustavo Gugelmin (BRA) – Can-Am Maverick X3 – 10h21min56seg

9. Fedor Vorobeyev (RUS)/Kirill Shubin (RUS) – Can-Am Maverick X3 – 12h11min11seg

10. Khalid Al-Mohannadi (QAT)/Loic Minaudier – (FRA) Polaris RZR 1000 – 12h39min22seg

11. Camelia Liparoti (ITA)/Max Delfino (FRA) – Yamaha YZX 1000 R – 13h01min13seg

12. Mohammed Al-Meer (QAT)/Alexey Kuzmich (RUS) – Toyota Land Cruiser – 13h05min56seg

* Ricardo Ribeiro, paulista, 47 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia, vídeo e café. A trabalho, participando das maiores provas off-road do Planeta, já esteve em 38 países. Fez a cobertura do Paris-Moscou-Ulan Bator-Beijing, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também foi quatro vezes para o até então ‘Paris-Dakar’ na França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África, e três vezes entre Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Fez a cobertura do Rally dos Sertões pela primeira vez em 1999. Já fez a cobertura da Stock Car, a maior prova do automobilismo brasileiro, da MotoGP, Rally RN 1500 e várias outras competições.