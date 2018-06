Brasileiros superam armadilhas das dunas peruanas e vencem segunda etapa do Rally Dakar

Opa, amigos! Tudo bem? Notícia boa para o Brasil!

Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin registraram o nome na história ao vencer a segunda etapa do Rally Dakar, disputada neste domingo na região de Pisco, no Peru (veja vídeo abaixo com transmissão ao vivo).

Com um UTV Can-Am X3, superaram a maldição das dunas peruanas e lideraram a etapa de ponta a ponta, passando em primeiro lugar em todos os pontos de controle.

Com o resultado, eles assumiram a vice-liderança da competição depois de terem uma estreia ruim, no sábado.

A etapa deste domingo foi considerada bem difícil, principalmente pela trairagem das dunas, que pegou os mais desavisados na navegação. Também foram registrados muitos acidentes, sem contar as atoladas de todos os níveis e dificuldades.

O Dakar começou sábado em Lima, no Peru, e vai percorrer cerca de 9.000 quilômetros até Córdoba, na Argentina. A prova também passará pela Bolívia. Competidores disputam as categorias Carros, Motos, Quadriciclos, UTVs e Caminhões.

Além de Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, o país tem outros cinco representantes: Zeca Sawaya e Marcelo Haseyama (UTV Polaris – estreantes na competição); Marcelo Medeiros, nos quadriciclos (Yamaha Raptor 700 – terceira participação) e a dupla Jorge Wagenfuhr e Idali Bosse, nos Carros com um Mitsubishi Triton. Jorge está no segundo Dakar e Idali é novato na prova.