Categoria Regularidade dobra no Rally dos Sertões 2017 – 25 Anos

Ainda faltam 120 dias para a largada da edição histórica do Rally dos Sertões 2017, mas uma das categorias está bombando acima da média. É a Regularidade, que já dobrou o número de participantes em relação ao ano passado. A Dunas Race, empresa organizadora da competição, já tem 31 carros inscritos, contra 15 de 2016. O Rally dos Sertões será disputado entre Goiânia (GO) e Bonito (MS) de 19 a 26 de agosto (veja detalhes no mapa abaixo).

A Regularidade é uma categoria bastante interessante, principalmente pelos custos mais baixos: não há a necessidade de ter um veículo megablaster preparado como os de Cross Country e hoje é possível se divertir bastante com um carro praticamente original, com menos manutenção e troca de peças e componentes durante a prova.

Vídeo oficial da história do Rally dos Sertões

Na Regularidade, para explicar de forma bem resumida, vence quem conseguir percorrer o trajeto o mais próximo possível das médias de velocidade estipuladas pela organização. Já no Cross Country ganha quem fizer o menor tempo. Ou seja, quem acelerar mais, leva!

A categoria Regularidade é uma febre e hoje existem campeonatos e provas em todo o Brasil, válidas pelo calendário nacional, como o Rally Piocerá e o Rally Transbahia, ou disputas regionais. Devido ao baixo custo, acaba atraindo inclusive grupos de amigos e famílias, com o pai ao volante e o filho como navegador, por exemplo.

Evento de lançamento do Rally dos Sertões 2017 – 25 Anos

O Rally dos Sertões já havia testado a fórmula do Regularidade no passado, mas desistiu. E em 2016 resolveu reativar a categoria só para carros. Mas em outras competições também são aceitos quadriciclos, motos e UTVs (espécie de buggy).

Roteiro do Rally dos Sertões 2017

A organização do Rally dos Sertões ainda não divulgou a lista provisória de inscritos, com os nomes de pilotos, navegadores e equipes, mas já posso adiantar para vocês alguns números, por enquanto: são 31 carros no regularidade, e 30 carros, 62 motos, 27 UTVs e 11 quadriciclos no cross country.

Assim que a organização divulgar a lista, os fãs de rali aqui no blog do Estadão vão saber primeiro do que todo mundo.

Mais informações sobre o Rally dos Sertões: www.sertoes.com

