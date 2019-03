Com Luiz Facco, carro 4×2 vence primeira etapa do campeonato brasileiro de rali

Beleza? Bora falar de rali! Terminou neste domingo, na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, o Rally Minas Brasil. Mais de 100 veículos entre carros, motos, quadriciclos e UTVs disputaram cerca de 300 quilômetros cronometrados.

Os empresários Luiz Facco e Idali Bosse, piloto e navegador, venceram a prova entre os carros com um buggy 4×2 fabricado pela empresa Giaffone Racing, que também faz todos os carros da Stock Car. Eles são da equipe Acelera Siriema Rally.

Marcos Baumgart e Kleber Cincea, da equipe X-Rally Team, ficaram com o vice a bordo de uma picape Ford Ranger. A dupla, aliás, que acabou de fazer uma participação fantástica no Rally Dakar, em janeiro, é a atual campeã brasileira e está defendendo o título em 2019. Mauro Shenekemberg e Filipe Bianchini ficaram em terceiro, também de Ranger.

Marcos Moraes e Fabio Pedroso, de T-Rex, que é um protótipo feito pela MEM Motorsports, terminaram em quarto lugar. Marcos é um dos organizadores da maior prova do Brasil, o Rally dos Sertões, que começará dia 25 de agosto em Campo Grande (MS). Luiz Nacif e Neurivan Calado terminaram em quinto entre os carros.

A vitória de um carro 4×2 em uma prova de cross country mostra que tem algo mudando na modalidade, que sempre foi dominada por carros com tração nas quatro rodas. Afinal, o cross country tem barro, terra, rio e areia. Não é à toa que esse tipo de competição é chamada de “todo terreno”.

O carro de Luiz Facco é um buggy montado na Granja Viana, a 30 minutos de São Paulo. Tem motor V8, pesa 1.580 quilos, autonomia de 400 quilômetros, câmbio de cinco marchas, suspensão independente nas quatro rodas e chega a 190 quilômetros por hora na terra.

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin foram os primeiros a vencer uma etapa do Brasileiro com o buggy 4×2 da Giaffone. A prova de estreia foi o rali Caminhos da Neve, em Santa Catarina, em 2018. Varela e Gugelmin são campeões do Rally Dakar nos UTVs.

Aaaah, já ía me esquecendo. Preço do buggy 4×2: 450.000 reais, para alguns, ou 125.000 dólares para outros!