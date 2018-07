Começou o Dacar… da imprensa!

Fala aí, tudo bem?

Dei um perdido aqui no blog por algumas horas. O primeiro dia de Dacar, no domingo, pelo menos para mim e muitos jornalistas, foi perrengue. Pegamos um voo em Buenos Aires para Córdoba e de lá, um transfer para Carlos Paz. Tudo ía bem, mas o avião, por questões logísticas, decolou atrasado do Aeropark. Resumindo: chegamos no acampamento às 17 horas (horário de Brasília) e já lutava contra o fuso horário, que é de uma hora a menos.

Calma, ainda não acabou. As redes de celulares estavam congestionadas devido ao grande número de pessoas numa mesma região. Internet na sala de imprensa ainda com problemas de configuração… E o sol foi caindo e a hora passando. Fiquei mais de 12 horas praticamente off, fora do mundo. Pra um cara como eu, que durmo conectado, foi um martírio.

Tem mais! O banho tava gelado pra caramba, ao contrário da minha barraca e saco de dormir, que pareciam um forno.

Ainda no domingo à noite, hora de planejar o dia seguinte, a segunda-feira. Inicialmente estava no mesmo avião. Depois, fui colocado no ônibus que sairia às 23 horas de domingo. Corro e arrumo tudo de novo… E minutos depois, fui transferido para um carro de imprensa, com quase 600 quilômetros até San Juan. Saímos às 5h30 da matina e rodamos quase 600 quilômetros uma estrada que cortava uma região bem deserta.

Enfim, como perceberam, não consegui acessar o blog e publicar o que fiz ontem. Mas ainda dá tempo de mostrar a vocês algumas curiosidades do Dacar…