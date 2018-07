E lá vamos nós pra mais uma grande aventura!

Olá amigos, beleza?

Acaba de entrar no ar meu blog sobre os bastidores do maior rali do mundo, o Dacar. Vou acompanhar a prova a partir deste domingo, em Buenos Aires, e que passará também por Chile e Bolívia. Mostrarei aqui tudo o que rola neste grande evento: como se dorme, come, toma banho, o trabalho dos mecânicos e equipes, dos jornalistas, estrutura e muito mais.

Nos próximos 14 dias meu quarto será uma pequena barraca. Terei apenas um saco de dormir, isolante térmico e roupa tecnológica para espantar o frio do deserto na madrugada….

Vai ser bem legal. Quero mostrar o que fica atrás das câmeras!

Até mais!