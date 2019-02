Em mar de pedras, brasileiros ficam em segundo no Campeonato Mundial de Rally Cross Country no Catar

Tudo certinho? Estou de volta com mais notícias sobre os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin que estão disputando o Campeonato Mundial de Rally Cross Country no Catar. O país da poeira no off-road vai sediar a Copa do Mundo Fifa de 2022.

País tem regras rígidas e pilotos recebem alertas

Na primeira etapa, nesta sexta-feira, eles ficaram em segundo entre os UTVs, com diferença de menos de um minuto para o primeiro colocado com esse tipo de veículo. Mohammed Al Attiyah venceu o dia. Ele é do Catar e está correndo no quintal de casa. Reinaldo e Mohammed correm com o UTV Can-Am X3.

“O Mohammed catalogou todas as pedras aqui do Catar. Ele sabe a cor, o nome e o número de cada uma. Ele anda aqui na região desde criancinha”, brincou Reinaldo Varela. “Precisa ter cabeça e focar no Mundial inteiro e não apenas em uma etapa”, disse o campeão do Dakar 2018.

Na classificação geral, entre todos os participantes entre carros e UTVs, Nasser Al Attiyah foi o campeão do dia com uma Toyota Hilux. Nasser é o campeão do Dakar 2019 (veja resultados completos abaixo).

E detalhe: apesar do sobrenome igual, Nasser e Mohammed não são da mesma família.

O segundo dia de provas no Catar, neste sábado, terá 323,58 quilômetros cronometrados. “Temos que andar com cautela porque nossos principais concorrentes nos UTVs conhecem muito bem a região”, adiantou Varela.

O Mundial de Rally Cross Country terá cinco etapas em 2019. Além dessa no Catar, a competição passará por Abu Dhabi, Turquia, Cazaquistão e Marrocos.

Resultados Etapa 1

1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA) – Toyota Hilux Overdrive – 52min40seg

2. Bernhard Ten Brinke (HOL)/Tom Colsoul (BEL) – Toyota Hilux Overdrive – 55min45seg

3. Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Dirk von Zitzewitz (DEU) – Toyota Hilux Overdrive – 56min40seg

4. Jakub Przygonski (POL)/Timo Gottschalk (DEU) MINI John Cooper Works Rally – 57min11seg

5. Vladimir Vasilyev (RUS)/Konstantin Zhiltsov (RUS) BMW X3 CC – 57min21seg

6. Eugenio Amos (ITA)/Sebastien Delaunay (FRA) Ford 2WD Buggy – 59min49seg

7. Yasir Seaidan (SAU)/Laurent Lichtleuchter (FRA) – MINI John Cooper Works Rally – 1h06min49seg

8. Mohammed Al-Attiyah (QAT)/Sergio Lafuente (URY) – Can-Am Maverick T3 – 1h11min37seg

9. Mohammed Al-Meer (QAT)/Alexey Kuzmich (RUS) – Toyota Land Cruiser T2 – 1h12min13seg

10. Reinaldo Varela (BRA)/Gustavo Gugelmin (BRA) – Can-Am Maverick T3 – 1h12min28seg

11. Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) – Ford F150 Evo – 1h13min18seg

12. Adel Abdulla (QAT)/Marc Serra (ESP) – Can-Am Maverick T3 – 1h15min11seg

13. Abdullah Al-Zubair (OMN)/Nasser Al-Kuwari (QAT) – Can-Am Maverick T3 – 1h16min24seg

14. Michele Cinotto (ITA)/Maurizio Dominella (ITA) – Polaris RZR 1000 T T3 – 1h21min46seg

15. Mohammed Al-Harqan (QAT)/Vili Oslaj (SLO) – Nissan Patrol T2 – 1h23min19seg

16. Ibrahim Al-Muhanna (SAU)/Osama Al-Sanad (SAU) – Mercedes Unimog T4 – 1h27ming29seg

17. Fedor Vorobeyev (RUS)/Kirill Shubin (RUS) – Can-Am Maverick X3 T3 – 1h32min49seg

18. Camelia Liparoti (ITA)/Max Delfino (FRA) – Yamaha YZX 1000 R T3 – 1h48min24seg

19. Khalid Al-Mohannadi (QAT)/Loic Minaudier (FRA) – Polaris RZR 1000 T3 – 1h56min30seg

20. Mubarak Al-Khelaifi (QAT)/Francois Cazelet (FRA) – Polaris RZR 1000 T3 – 2h38min14seg

Amanhã tem mais, pessoal!

* Ricardo Ribeiro, paulista, 47 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia, vídeo e café. A trabalho, participando das maiores provas off-road do Planeta, já esteve em 38 países. Fez a cobertura do Paris-Moscou-Ulan Bator-Beijing, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também foi quatro vezes para o até então ‘Paris-Dakar’ na França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África, e três vezes entre Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Fez a cobertura do Rally dos Sertões pela primeira vez em 1999. Já fez a cobertura da Stock Car, a maior prova do automobilismo brasileiro, da MotoGP, Rally RN 1500 e várias outras competições.