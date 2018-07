Em vídeo, os detalhes do Rally Dakar 2016

Olá amigos da poeira e da aventura!

Começa a contagem regressiva para a largada do maior evento motorsport do mundo, o Rally Dakar.

Com mais de 9.000 quilômetros no total, sendo 4.500 cronometrados, conheça o roteiro em vídeo 3D divulgado pela organização. A largada será dia 2 em Buenos Aires e a chegada dia 16 em Rosário, também na Argentina, depois de uma passagem pela Bolívia.

Assista ao vídeo!

