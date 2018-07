Exclusivo: Conheça o roteiro oficial e definitivo do Rally dos Sertões 2017

Olá, amigos!

Tem notícia quente e exclusiva para os leitores do blog aqui no Estadão. Trata-se do roteiro de uma das maiores provas off-road do mundo. O diretor-geral do Rally dos Sertões, Marcos Ermírio de Moraes, liberou nesta sexta-feira (21/07) a quilometragem oficial da prova, que será disputada de 19 a 26 de agosto entre Goiânia e Bonito (MS). Ele e uma equipe de diretores acabaram de conferir o trajeto, metro a metro.

O Sertões 2017 será especial e vai comemorar 25 anos. E é a primeira vez que a prova terminará no estado do Mato Grosso do Sul.

“A gente se surpreende a cada ano. A edição de 25 anos está fantástica, bem técnica e os pilotos vão gostar. É uma prova completa e o primeiro dia já vai mostrar ‘a cara do rali’”, garante Du Sachs, diretor técnico do Rally dos Sertões e responsável pela planilha, espécie de mapa usado pelos competidores.

Pilotos e navegadores de todas as regiões do país e também do exterior vão percorrer 3.300,06 quilômetros no total, sendo 1.999,52 km cronometrados. A prova terá as categorias Moto, Carro, Quadriciclo e UTV, no Cross Country (velocidade).

Na categoria Regularidade, onde o que vale é manter a velocidade média determinada pela organização, serão apenas carros nas categorias Turismo, Graduados e Master. “A prova toda terá 2.820 quilômetros, com 1.220 km navegados”, afirma Clayton Prado, diretor de prova do Regularidade.

Roteiro Sertões 2017 (atualizado em 21/07)

Programação oficial:

Sexta-feira – 18 de agosto (Autódromo Internacional de Goiânia)

Coletiva de imprensa oficial, briefings com pilotos e equipes e staffs



Sábado – 19 de agosto

Carreata pelo centro de Goiânia

Prólogo (tomada de tempo)

Distância: 6 quilômetros

Local: Cidade Alpha Goiás (o empreendimento Alphaville fica em uma área com 7,93 milhões de metros quadrados na região de Senador Canedo, coladinho em Goiânia)

Corrida Insana de 5 quilômetros, com infláveis gigantes

(Autódromo Internacional de Goiânia)

Largada promocional no Autódromo de Goiânia

Todos os competidores subirão a rampa e serão apresentados ao público

1ª Etapa – 20 de agosto (domingo)

Goiânia (GO) – Goianésia (GO)

DI (Deslocamento inicial) – 221,87 km

TE (Trecho especial cronometrado) – 306,82 km

DF (Deslocamento final) – 151,79 km

Total do dia: 680,48 km

2ª Etapa – 21 de agosto (segunda-feira)

Goianésia (GO) – Santa Teresinha de Goiás (GO)

(Etapa Maratona – pilotos não podem contar com a ajuda de mecânicos e equipes)

DI – 78 km

TE – 248,16 km

DF – 0 km

Total do dia: 326 km

3ª Etapa – 22 de agosto (terça-feira)

Santa Teresinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

DI – 0 km

TE – 297,12km

DF – 9 km

Total do dia: 306 km

4ª Etapa – 23 de agosto (quarta-feira)

Aruanã (GO) – Barra do Garça (MT)

DI – 102,4 km

TE – 273,20 km

DF – 95,68 km

Total do dia: 471,34 km

5ª Etapa – 24 de agosto (quinta-feira)

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

DI – 13,85 km

TE – 438,86 km

DF – 213,30 km

Total do dia: 666,01 km

6ª Etapa – 25 de agosto (sexta-feira)

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

DI – 59,82 km

TE – 194,91 km

DF – 174,72 km

Total do dia: 429,45 km

7ª Etapa – 26 de agosto (sábado)

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

DI – 128,62 km

TE – 240,45 km

DF – 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Total de trechos especiais cronometrados: 1.999,52 km

Total da prova: 3.300,06 km

