Exclusivo! Depois da repercussão, CBA e CBM preparam “nota de esclarecimento” em conjunto para acabar com a polêmica dos UTVs

Hey Ho Let’s Go!

“Dadai”, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), enfim, ouviram a “voz do povo” e decidiram preparar em conjunto uma “nota de esclarecimento” para tentar acabar com a polêmica que envolve a categoria UTVs no Rally Cross Country.

Os dois dirigentes máximos de quatro e duas rodas conversaram novamente hoje depois das repercussões sobre o assunto neste blog e nas redes sociais. Dadai e Firmo confessam que não ficam conectados “o tempo todo” e por isso não conheciam os “detalhes” da polêmica.

Depois da série de artigos mostrada aqui neste blog, o celular de Firmo Alves não parou de tocar. “Todo mundo me ligou”. Um desses telefonemas veio de Leandro Torres, atual campeão do Rally Dakar ao lado do navegador Lourival Roldan. Dirigente e piloto discutiram várias formas de promover ainda mais a categoria UTV.

Em breve, a “nota de esclarecimento” de todos os envolvidos!

Até mais!