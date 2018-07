Exclusivo: Empresa de piloto bicampeão vai patrocinar Rally dos Sertões 2017

Tudo bem, amigos do rali?

Hoje não vou falar de resultados, de classificação de campeonato ou de capotamento a mais de 200km/h. Mas o tema será sobre investimentos no esporte.

Você sabia que o off-road movimenta milhões de reais por ano entre patrocínios, produção de veículos especiais, pesquisas e desenvolvimento de equipamentos, pneus, tecnologia e investimentos em ativações e ações de marketing?

Envolve uma cadeia gigante formada por pequenas, médias e grandes marcas do mercado: de montadoras de veículos e motocicletas, óleos, lubrificantes, bebidas e até a gráfica que imprime os adesivos com os nomes dos patrocinadores. Sem contar a indústria que produz os uniformes e bonés das equipes, o turismo e o comércio local por onde as provas passam. A lista é grande.

Vou tentar desvendar um pouco desse mercado de rali e off-road no Brasil, que recebeu uma dose extra de ânimo em 2017 com a comemoração dos 25 anos do Rally dos Sertões, os 30 anos do Rally Piocerá e o título inédito do Dakar, com a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan nos UTVs.

E tem novidade na área!

A rede Divino Fogão, empresa 100% brasileira e com mais de 190 restaurantes de “comida da fazenda” espalhadas em todas as regiões do país, é a mais nova patrocinadora do Rally dos Sertões 2017, uma das maiores provas off-road do mundo. O anúncio da parceria será só amanhã pelos empresários Marcos Ermírio de Moraes, diretor-geral do Sertões, e Reinaldo Varela, presidente do Divino.

A empresa promete realizar várias ativações, inclusive nas redes sociais, durante a competição, que será disputada entre Goiânia (GO) e Bonito (MS) de 19 a 26 de agosto.

A sinergia entre Sertões e Divino Fogão é grande: Reinaldo Varela já participou da prova 18 vezes, é bicampeão na categoria Carros e toda a família compete: além do pai, os três filhos (Rodrigo, Bruno e Gabriel) disputam a categoria UTV. E a mãe, Nani (também executiva na empresa), comanda os bastidores da equipe durante as provas, como o gerenciamento do motorhome. São conhecidos como a “Família da Poeira”.

* Ricardo Ribeiro, paulista, 45 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia e café (vinho também!). Já participou dos maiores ralis do mundo, como o Paris-Moscou-Ulan Bator-Pequim, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também cobriu quatro vezes o até então ‘Paris-Dakar’ no Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África. Já trabalhou na divulgação de mais de 10 edições do Rally dos Sertões, Enduro da Independência e Rally Cerapió/Piocerá, no Brasil. O conteúdo produzido por Ricardo Ribeiro foi amplamente divulgado pelos jornais O Estado S.Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e pelos canais ESPN Brasil, Band, Record e SBT, além de importantes revistas especializadas como Quatro Rodas.