Exclusivo: UTV, a nova galinha dos ovos de ouro do rali no Brasil (?)

Opa! Tudo legal?

O assunto é polêmico e ainda vai dar muito pano pra manga nos bastidores. Estou falando da categoria UTV, a que mais cresce em todo tipo de competição off-road (regularidade e cross country) e considerada a nova galinha dos ovos de ouro (?) do rali no Brasil.

É a única que não registrou quedas expressivas em número de inscritos nos momentos de crise econômica dos últimos anos. O mesmo não se pode dizer dos carros, motos e quadriciclos.

Hoje quem estabelece as regras da modalidade é a CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), mas a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) ensaia assumir os UTVs em nome de “mais segurança”.

Contrários a mudanças, pilotos e navegadores temem aumento nos custos para preparar um UTV para competição devido às exigências de equipamentos mais sofisticados impostos pela entidade dos carros.

Waldner Bernardo, o “Dadai”, presidente da CBA, e Firmo Alves, presidente da CBM, devem se encontrar nesta terça-feira pela manhã em Interlagos, em São Paulo. A pauta tem vários assuntos, mas a história dos UTVs também deve ser discutida. Depois, Dadai faz palestra sobre grandes eventos do automobilismo no Fórum Eventos 2017, no Centro de Convenções Rebouças, a partir das 11h40.

O debate está aberto!

Aguarde novos posts sobre o tema aqui no blog. Participe você também. Dê a sua opinião/sugestão!

