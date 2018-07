Exclusivo: Veja a lista de inscritos do Rally dos Sertões; prova comemora 25 anos em 2017

Olá amigos! Antes de mais nada, boa semana a todos!

Hoje tem outra notícia exclusiva aqui no blog do Estadão. E é uma das mais esperadas: a lista de inscritos do Rally dos Sertões 2017, que será disputado de 19 a 26 de agosto, entre Goiânia (GO) e Bonito (MS).

A prova, considerada uma das maiores do mundo, terá 248 competidores, entre pilotos e navegadores, nas categorias Carros (Regularidade e Cross Country), UTVs, Motos e Quadriciclos. São 35 UTVs, 57 carros, 56 motos e 9 quadriciclos.

CARROS – PILOTO – NAVEGADOR – VEÍCULO – CATEGORIA

PAULO ROBERTO DE GOES / JHONATAN ARDIGO – CARRO Production – T2

OSCAR JOSE SCHMIDT / GUSTAVO SCHMIDT – CARRO Regularidade/Master

RENATO FERREIRA MARTINS / ENEDIR DA SILVA JUNIOR – CARRO Regularidade/Master

JOSE SILMAR NOGUEIRA / ALYSON CLEVER ANTUNES – CARRO Pró Brasil

LEONARDO LANZIOTTI DA COSTA / PRISCILA NOGUEIRA MACIEL – CARRO Regularidade/Turismo

PAULO RENATO MARTINS / REGIANE SALGADO PAGNARD – CARRO Regularidade/Turismo

OTÁVIO ENZ FILHO / ALLAN HENRIQUE ENZ – CARRO Regularidade/Master

FERNANDO POSSETTI / CRISTINA MARIA FERREIRA STARLING – CARRO Regularidade/Graduado

GIOVANI ARNALDO DE MELLO / PEDRO PESCADOR DE MELLO – CARRO Regularidade/Turismo

JOSÉ EDUARDO GUERRA / MARCIA MARIA ESTEVES GUERRA – CARRO Regularidade/Graduado

GUNTER HINKELMANN / VINICIUS RIBEIRO CASTRO – CARRO Pró Brasil

SANDRA DIAS – CARRO Regularidade/Turismo

AURÉLIO BILHALVA / TIAGO POISL – CARRO Regularidade/Graduado

MILTON ROBERTO DRESCH / ALEXANDRE RECH – CARRO Regularidade/Graduado

LUIS CARLOS NACIF / FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA – CARRO Protótipos – T1

RENATO FAGUNDES LEAL / RODRIGO KEMPARSKI PAVAN – CARRO Regularidade/Turismo

LUIZ FACCO / HUMBERTO RIBEIRO PIAUI – CARRO Pró Brasil

JOSÉ CARLOS DA SILVA – CARRO Regularidade/Master

REGIS BRAGA MAIA / ANA CAROLINA SENA BRAGA – CARRO Pró Brasil

SYLVIO ALVES DE BARROS NETTO / RAFAEL CAPOANI – CARRO Protótipos – T1

SERGIO RICCI / ALESSANDER MONTEIRO SOARES – CARRO Regularidade/Turismo

THIAGO WILSON RIZZO DA SILVA / LEO MAGALHÃES – CARRO Pró Brasil

WELLINGTON DIOGO DA COSTA / RAFAEL FRANCO ARENA – CARRO Super Production

ROBERTO EMERY BONTEMPO / LEONARDO JOSÉ BERG MARTINS – CARRO Regularidade/Graduado

CRISTIAN BAUMGART STROCZYNSKI / ALBERTO ANDREOTTI NETO – CARRO Protótipos T1 – FIA

REINALDO M VARELA GUSTAVO / GUGELMIN – CARRO Protótipos T1 – FIA

MAURO SCHENEKENBERG GUEDES / NEURIVAN CALADO – CARRO Protótipos – T1

WANDERLEY BISPO DOS SANTOS / ROBERTO MARQUES DA SILVA – CARRO Super Production

DALTRO MARCELO MARONEZI / LUCIANI DE LOURDES TESSEROLI MARONEZI – CARRO Super Production

CRISTIANO ANTONIO ROCHA / ANDERSON ALVES BRANDÃO – CARRO Super Production

PAULO PICHINI / PAULO CARDOSO SIMÕES – CARRO Protótipos – T1

BARTOLOMEU DE CARVALHO NUNES / MARCO TULIO LANA – CARRO Super Production

ALEXANDRE SILVEIRA CARVALHO / PEDRO EURICO CAVALCANTI REGO – CARRO Production – T2

VILSON THOMAS / RAFAEL MORAES PEREIRA DA LUZ – CARRO Production – T2

NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA – CARRO TR4/Suzuki

RAFAEL MARTINS CASSOL / LÉLIO VIEIRA CARNEIRO JUNIOR – CARRO Protótipos – T1

LEANDRO FRACASSI / EDUARDO PEREIRA E COSTA – CARRO Pró Brasil

MARCELO DE OLIVEIRA FIUZA CHAVES / DALMO BERGANTIN – CARRO Super Production

GUSTAVO MATOS LUNA DOS SANTOS / THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS – CARRO Production – T2

FLÁVIO LUNARDI / FRED BUDTIKEVITZ DA SILVA – CARRO Pró Brasil

MARCELO LUIZ FAUSTINO PEREIRA / WALDEMBERG DOS SANTOS BARROS – CARRO Regularidade/Graduado

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO – CARRO Production – T2

STEFAN ROHR / ADEILTON SANTOS ALEXANDRE – CARRO Super Production

PEDRO HELFENSTEIN PRADO FILHO / JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO FILHO – CARRO Protótipos – T1

OLAIR FAGUNDES / WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR – CARRO Regularidade/Master

JORGE WAGENFUHR JUNIOR / JOEL KRAVTCHENKO – CARRO Pró Brasil

LUIS EDUARDO STEDILE / FLAVIO MARINHO DE FRANÇA – CARRO Pró Brasil

MARCOS BAUMGART STROCZYNSKI / KLEBER CINCEA – CARRO Protótipos T1 – FIA

DIOGO DE MESQUITA CAVALCANTE / WELLINGTON REZENDE JUNIOR – CARRO Production – T2

FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA / ALEXANDRE AGUIAR DE CARVALHO – CARRO Super Production

ANGELO MARCIANO LOPES – CARRO Regularidade/Graduado

HELENA REGINA SOARES / JOSI KOERICH – CARRO Super Production

GLAUBER MARTINS DA FONTOURA – CARRO Pró Brasil

FABIO VERAS FREIRE / JOÃO AFRO G BARROS LEAL – CARRO Production – T2

WAGNER FELIPPE RONCON / JOSELITO VIEIRA DE MELO JUNIOR – CARRO Pró Brasil

FÁBIO RUEDIGER – CARRO Protótipos – T1

MICHEL TERPINS – CARRO Protótipos – T1

MOTOS

LUCIANO GOMES – MOTO MAR – Marathon

RAMON OLIVEIRA SACILOTTI MOTO SPD – Super Production

MOARA SACILOTTI MOTO OV4 – Over 45

DANILO SILVA FONSECA GOMES MOTO MAR – Marathon

WILLIAM UZAL GARCIA MOTO MAR – Marathon

KASSIANO BURTETT MOTO PDA – Production Aberta

CHRISTIAN COSTANTINI MOTO MAR – Marathon

CLECIO MAESTRELLI MOTO MAR – Marathon

BRUNO AYRTON LELES MOTO PDA – Production Aberta

JOSE LEONARDO SCIPIAO MOTO OV4 – Over 45

MARCOS OBAL COLVERO MOTO OV4 – Over 45

NILSON CRUCI MOTO MAR – Marathon

MARCO ANTONIO PEREIRA MOTO PDA – Production Aberta

ANILDO THEISS JUNIOR MOTO Brasil – CRF230cc

GUILHERME PIVA MOTO PDA – Production Aberta

JEAN AZEVEDO MOTO SPD – Super Production

ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GONDIM BEZERRA MOTO Brasil – CRF230cc

EDUARDO TADASHI SHIGA MOTO PDA – Production Aberta

YURI AIZEMBERG MOTO MAR – Marathon

RAFAEL MILAN MOTO PDA – Production Aberta

LUIS HENRIQUE RODRIGUES MOTO OV4 – Over 45

LEONARDO VALENTE DE ALMEIDA MOTO SPD – Super Production

JOSE HELIO G. RODRIGUES FILHO MOTO SPD – Super Production

MARIO MARCHIORI MOTO MAR – Marathon

RONIE VON SILVA MOTO OV4 – Over 45

RODRIGO CEZAR MAGNAGO MOTO MAR – Marathon

DANIEL BENDER MOTO Brasil – CRF230cc

FELLIPE SCAÍNI MOTO MAR – Marathon

RICARDO ADRIANO DE ALMEIDA NASCIMENTO MOTO PDA – Production Aberta

EDUARDO MENIN FERREIRA MOTO OV4 – Over 45

JOSEMAR FERRO MOTO OV4 – Over 45

ANDRE GALHARDO GUERRA MOTO MAR – Marathon

ALDO DA ROCHA JUNIOR MOTO Brasil – CRF230cc

TULIO BORGES MALTA MOTO Brasil – CRF230cc

JANAINA APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA MOTO Brasil – CRF230cc

JOVANIO LUIZ FRUTUOSO MOTO OV4 – Over 45

MARCELO LIRA MOTO OV4 – Over 45

CARLOS ALBERTO BRAGA MOTO Brasil – CRF230cc

CESAR RAFAEL WILKE MOTO MAR – Marathon

MARCIO ADAMI MOTO OV4 – Over 45

WAGNER LUSTRE MOTO MAR – Marathon

ANDRÉ MOOR WHITAKER DE ASSUMPÇÃO MOTO MAR – Marathon

FERNANDO SILVESTRE MOTO MAR – Marathon

RODRIGO KHEZAM MOTO Brasil – CRF230cc

RICARDO MARTINS MOTO SPD – Super Production

PAULO SERGIO SCAPULATEMPO DA ROSA MOTO OV4 – Over 45

JÚLIO ZAVATTI (BISSINHO) MOTO Brasil – CRF230cc

TUNICO MACIEL MOTO PDA – Production Aberta

RONALDO IMAY MOTO OV4 – Over 45

ADHEMAR ANTONIO PEREIRA FILHO MOTO OV4 – Over 45

ARNALDO UCHOA DE CASTRO FILHO MOTO OV4 – Over 45

JOSE MASSAHICO KOIZUMI MOTO OV4 – Over 45

EDUARDO NEVES FREIRE MOTO OV4 – Over 45

RENATO GOMEZ FLORES MOTO OV4 – Over 45

NORTON LOPES MOTO OV4 – Over 45

GREGORIO CASELANI AZEVEDO MOTO SPD – Super Production

QUADRICICLO

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA COSTA QUADRICICLO QDA – Quadris

MARCELO NASCIMENTO MEDEIROS QUADRICICLO QDA – Quadris

GEISON PINHEIRO BELMONT QUADRICICLO QDA – Quadris

GEORGE XIMENES SOUZA GIRÃO QUADRICICLO QDA – Quadris

HELIO PESSOA QUADRICICLO QDA – Quadris

JAVIER FERNANDEZ DIEGO QUADRICICLO QDA – Quadris

MILTON MARTENS QUADRICICLO QDA – Quadris

DIOGO ZONATO QUADRICICLO QDA – Quadris

MICHAEL CORTEZ BARROS DIAS QUADRICICLO QDA – Quadris

UTV – PILOTO – NAVEGADOR – VEÍCULO – CATEGORIA

ENRICO AMARANTE ALMEIDA / ALVARO AMARANTE ALMEIDA UTV UTV Pro Turbo

LEANDRO TORRES / LOURIVAL ROLDAN UTV UTV Pro Aspirado

VINICIUS GOMES DA SILVA / ISAC DA SILVA PINTO UTV UTV Super Production

ELSON CASCÃO II / CLAUDIA KELLY GRANDI UTV UTV Pro Aspirado

GUSTAVO GROSSI LAPERTOSA / FABIO DOS ANJOS ZELLER UTV UTV Super Production

DENISIO DO NASCIMENTO UTV UTV Super Production

FERNANDO SOARES DA SILVA / LUANA BUSCAROLI DA SILVA UTV UTV Super Production

LEONARDO GUILHERME BELEZA UTV UTV Super Production

RODRIGO SCABURI MARQUES VARELA / IDALI BOSSE RODRIGUES FILHO UTV UTV Pro Aspirado

CARLOS AMBROSIO / CARLOS EDUARDO PIACENTINI SACHS UTV UTV Pro Aspirado

GABRIEL VARELA / GABRIEL MORALES UTV UTV Pro Aspirado

BRUNO SCABURI MARQUES VARELA / JOAO HENRIQUE FRANCO ARENA UTV UTV Pro Aspirado

TOMAS MACHADO DI MASE / DIONIZIO CARLOS DA SILVA NETO UTV UTV Pro Aspirado

EUCLIDES GERMANO BENVENUTI JUNIOR / MARCOS MAIA PANSTEIN UTV UTV Pro Aspirado

RODRIGO BETTI / DANIEL BARP CREMA UTV UTV Pro Turbo

MARCELLO FREITAS / BRENO RAFAEL CASTRO FERREIRA UTV UTV Pro Aspirado

DANIEL MAHSEREDJIAN / SANO QUEIROZ CHERMONT UTV UTV Pro Turbo

CRISTIANO DE SOUSA BATISTA / ROBLEDO HORN NICOLETTI UTV UTV Pro Turbo

MARCELO TIGLIA GASTALDI / CLAUDIO RIESER DA SILVEIRA UTV UTV Pro Aspirado

GUSTAVO RODRIGUES XAVIER / DECO MUNIZ UTV UTV Pro Aspirado

RODRIGO FAIAD / ANTONIO CARLOS FACCHINA UTV UTV Super Production

VINICIUS BORTOLOZO PROENÇA ROSA UTV UTV Pro Aspirado

HIGOR HENRIQUE DE AMARAL GONTIJO / GEORGE HAMILTON MATIAS TORRES UTV UTV Super Production

LUCAS ARAUJO BARROSO / BRENO DE ALMEIDA REZENDE UTV UTV Pro Aspirado

HENRIQUE WERNECK GUTIERREZ / ANDRE LUCAS MUNHOZ UTV UTV Super Production

RUAN VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA UTV UTV Pro Turbo

ISMAR DIOGENES GURGEL JUNIOR / ANDRE GALVAO DE SA UTV UTV Super Production

JOSÉ JORGE DE BARROS SAWAYA / MARCELO DUARTE HASEYAMA UTV UTV Pro Aspirado

TIAGO DA ROSA LARROSSA / LEONARDO TELLES CRISTINO DA SILVA UTV UTV Pro Aspirado

DENISIO CASARINI FILHO UTV UTV Pro Turbo

GABRIEL DE PAULA CESTARI UTV UTV Pro Turbo

ALLAN CESTARI WEIDNER MOREIRA UTV UTV Pro Turbo

LUIZ ANDRE SAADE RODRIGUES UTV UTV Super Production

OTAVIO SOUSA LEITE UTV UTV Pro Turbo

FERNANDO AUGUSTO MONTÁ FILHO UTV UTV Super Production

Veja o roteiro detalhado aqui.

Total de trechos especiais cronometrados: 1.999,52 km

Total da prova: 3.300,06 km

