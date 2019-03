Exclusivo – Veja a lista de inscritos do Rally RN 1500, uma das melhores provas do Brasil

Beleza, amigos? Tudo bem? Hoje eu escrevo daqui da vila de Sertã, na região central de Portugal, onde está sendo disputado o Baja do Pinhal. Uma prova com três dias de duração, sendo uma tomada de tempo e duas etapas.

Cinco brasileiros estão na disputa e eu vou contar as histórias deles: Cristiano Batista, Fábio Zeller, Aristídes Mafra Junior, Daniel Mahseredjian e Victor Hugo. Mostrarei todos os detalhes nos próximos posts, mas agora quero revelar uma informação exclusiva para vocês, que é a lista de inscritos da 21a. edição do Rally RN 1500, que será disputado no início de abril no Rio Grande do Norte. A prova é uma das mais lindas do país e elogiada pela maioria esmagadora dos participantes.

Vamos lá!

Motos/quadriciclos

1. Antoniel Fernandes da Silva

2. Bruno Ayrton Leles

3. Carlos Ernesto Correia Filho

4. Claudio Ferreira da Silva Junior

5. Danilo Silva Fonseca Gomes

6. Francine Rossi

7. Geison Pinheiro Belmont

8. George Ximenes Girão

9. Giovanni De Castro Ramos Filho *

10. Gregorio Caselani

11. Guilherme Dillmann Bissotto

12. Jean Azevedo

13. John Monteath

14. Jose Rubens Joaquim

15. Julio “Bissinho” Zavatti

16. Leandro Mokfa

17. Luciano Gomes

18. Marco Antonio Pereira *

19. Marcos Obal Colvero

20. Marcus Paiva

21. Mario Marchiori

22. Moara Sacilotti

23. Osmar Yuiti Shimosaka

24. Rafael Milan

25. Rami Sfredo

26. Ramon Sacilloti

27. Rodrigo Teixeira de Mendonça

28. Thiago Procópio

29. Tiago Fantozzi

30. Túlio Malta

31. Tunico Maciel

32. Ypiranga Cortez Júnior

UTVs

1. Adriano Benvenutti/Ricardo da Rocha

2. Alexandre Siqueira/Queralvares Benigno Cardoso

3. Allan Souza/Franklin Santos

4. Bruno Dantas/Henrique Oliveira

5. Carlos Eduardo de Melo/Cristiano Finardi

6. Charles Gurgel Martins

7. Daniel Luiz Guerra Costa * Flavio Bisi

8. Denísio Do Nascimento Idali Bosse

9. Edu Piano Solon Mendes

10. Euclides Germano Benvenuti Fred Budtikevitz

11. Fabio Joaquim

12. Francinei De Souza Costa

13. Gabriel Varela –

14. Gustavo Tatá Xavier/Deco Muniz

15. Heronaldo Segundo/Kevin Luke

16. João da Costa Valentim Neto/Decio Sales

17. José Helio Rodrigues Filho –

18. Leandro Torres –

19. Leonardo Collier Selva/Leonardo Moura

20. Luciano Honório de Mello/Breno Castro Ferreira

21. Luciano José dos Reis/Ricardo Luciano

22. Luiz Eduardo Taboada/Otávio Vinício

24. Maycon Gomes Soares/Daniel Rocha

25. Paulo Aragão/André Beleza

26. Riamburgo Ximenes Flávio França

27. Roberto Keller/Marcelo Almada

28. Rodrigo Luppi de Oliveira/Fausto Dallape

29. Romulo Cesar de Oliveira Freire/José “Valmizão” Freitas

30. Ruan Pablo Fernandes/George Martins

31. Thiago Fraga/Gabriel Dall Agnol

32. Wagner Jovenal Guine/Flavio Toledo

33. Yuri Lyra da Fonseca/George Vasconcelos

34. Cleber Nobre/João Victor

35. Henrique Gutierrez/André Munhoz

36. Gustavo Lapertosa/Fabio Zeller

Carros

1. Cristiano Antonio Rocha/Anderson Geraldi

2. Daltro Marcelo Maronezi/Luciane Tesseroli

3. Fábio Ruediger/Eduardo Bampi

4. Fernando Couto de Oliveira/João Afro

5. Julio Cápua Ramos Da Silva/Luiz Felipe Eckel

6. Luiz Carlos Nacif/Neurivam Calado

7. Luiz Facco/Humberto Ribeiro

8. Marcelo Tiglia Gastaldi /Claudio Rieser

9. Marcos Baumgart/Kleber Cincea

10. Mauro Schenekenberg Guedes/Filipe Bianchini

11. Paulo Goes/Rogério Coelho