Fox Sports, Rede TV! e programa Acelerados, de Rubens Barrichello, são os canais oficiais do Rally dos Sertões

E aeee, amigos! Tudo bem? Antes de mais nada, excelente semana a todos!

O post de hoje é dedicado aos apaixonados por rali, aventura, adrenalina e velocidade. Espalhe para os seus amigos e compartilhe essa notícia!

A contagem regressiva para o Rally dos Sertões está a mil por hora e hoje vou dar todas as informações para quem quiser acompanhar um dos maiores ralis do mundo, que será disputado de 19 a 26 de agosto entre Goiânia e Bonito.

O canal Fox Sports, a Rede TV! e o Acelerados, programa de Rubens Barrichello exibido no SBT, são os canais oficiais da edição histórica de 25 anos.

Rally dos Sertões na televisão

A Fox Sports tem grande experiência na cobertura de eventos esportivos. No off road, o canal por assinatura realizou excelente trabalho nas últimas edições do Rally Dakar, com a participação in-loco do jornalista Jackson Pinheiro, que também irá compor a caravana do Rally dos Sertões – 25 anos.

Na Rede TV!, reportagens especiais serão exibidas em atrações jornalísticas, como o Rede TV! News, comandado por Boris Casoy, no Leitura Dinâmica e em outros programas que fazem parte da grade da emissora. Aos sábados, na Super Faixa de Esporte, e aos domingos, no Bola na Rede. Além de cobertura no portal de internet.

No SBT, o Rally dos Sertões terá espaço no programa Acelerados, que é apresentado pelo piloto Rubens Barrichello e pelos jornalistas Cassio Cortes e Gerson Campos. Além do espaço na TV, o Acelerados é sucesso na internet.

Além dos canais oficiais, a prova também terá ampla cobertura em praticamente todos os estados, já que há pilotos de várias regiões do país.

Rally dos Sertões na internet

Esse blog no Estadão terá cobertura diária da prova, com curiosidades e informações de bastidores de equipes, pilotos, navegadores e o mercado do esporte. Fique ligado aqui!

O site oficial da prova, o www.sertoes.com, trará cobertura online, com notas de hora em hora com os principais fatos da corrida, que conta com as categorias Carros, Motos, UTVs e Quadriciclos.

Rally dos Sertões no celular

Além do site e dos canais oficiais, a prova também poderá ser acompanhada pelo aplicativo “Rally dos Sertões 2017”, tanto nos dispositivos iOS (iPhone e iPad) quanto nos Android (Samsung, Motorola, Asus entre outros).

O app é gratuito. Para baixar, acesse os links:

Apple Store: https://goo.gl/61Ckba

Google Play: https://goo.gl/nyPbRC