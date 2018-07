Guiga Spinelli e Youssef Haddad vencem o “oscar do automobilismo brasileiro”

Alô, alô! Tudo bem, amigos?

Hoje é noite de festa das quatro rodas em semana de Fórmula 1 em São Paulo.

Nesta quarta-feira (8) foi realizada a festa do Prêmio Capacete de Ouro, o “oscar do automobilismo brasileiro”, no Teatro Elis Regina, no Anhembi.

São várias categorias homenageadas, que começam pelas crianças do kart. E uma dessas categorias é o cross country, para participantes de provas como o Rally dos Sertões e o Campeonato Brasileiro de Rally.

O piloto Guiga Spinelli e o navegador Youssef Haddad, da equipe Petrobras Rally Team, foram os grandes campeões do Capacete de Ouro na categoria off-road.

A dupla Glauber Fontoura e Minae Miyauti ficou com o de prata e André Miranda e Alison Pedroso com o bronze.

O Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do mundo, recebeu uma homenagem especial pelos 25 anos. Os bicampeões na categoria Carros, Cristian Baumgart e Beco Andreotti, da X-Rally Team, ganharam um troféu especial.

* Ricardo Ribeiro, paulista, 46 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia e café (vinho também!). Já participou dos maiores ralis do mundo, como o Paris-Moscou-Ulan Bator-Pequim, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também cobriu quatro vezes o até então ‘Paris-Dakar’ no Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África. Já trabalhou na divulgação de mais de 10 edições do Rally dos Sertões, Enduro da Independência e Rally Cerapió/Piocerá, no Brasil. O conteúdo produzido por Ricardo Ribeiro foi amplamente divulgado pelos jornais O Estado S.Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e pelos canais de TV ESPN Brasil, Band, Record e SBT, além de importantes revistas especializadas como Quatro Rodas.