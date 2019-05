Líder da Copa do Mundo de Rally, Reinaldo Varela enfrenta os filhos em prova no interior de São Paulo; veja lista de inscritos

Olá amigos dos bastidores do Dakar, tudo bem?

Estive um pouco sumido esses dias devido ao grande número de viagens. Me mudei do Brasil e agora vivo em Lisboa, Portugal. E a correria do dia a dia me obrigou a escrever menos aqui no blog. Mas a partir de agora me comprometo a postar mais notícias sobre ralis no Brasil e no mundo!

Chega de papo e vamos falar de rali. Neste final de semana, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, será disputada mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, válida para Carros, e o Campeonato Brasileiro de Baja para Motos, UTVs e quadriciclos. O Rally Cuesta terá 350 quilômetros em dois dias de prova no total (sábado e domingo).

No grid estarão 116 veículos, em todas as categorias, e um recorde na categoria UTVs, com 57. Aliás, a categoria UTV é a que mais cresce no mundo todo. Veja a história dos UTVs nas competições no Brasil acessando aqui.

Pai x filhos

E por falar em grid, grandes nomes do rali estarão na prova de Botucatu. Um deles é Reinaldo Varela, campeão do Dakar 2018, bicampeão do Rally dos Sertões e atual líder da Copa do Mundo de Rally Cross Country.

Reinaldo, piloto oficial da equipe Monster Energy Can-Am, vai enfrentar os filhos Rodrigo e Bruno, que também irão correr cada um com um UTV. Bruno foi campeão do Sertões 2017 com o navegador João Arena e também correu o Dakar em janeiro, no Peru.

Reinaldo Varela e o navegador Gustavo Gugelmin estão na liderança da Copa do Mundo após a disputa de duas provas: a abertura da temporada em Doha, no Catar, e a segunda em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A próxima corrida será no Cazaquistão no final do mês de maio. Saiba mais aqui!

José Hélio de buggy 4×2 no Sertões 2019

Gugelmin não vai correr com Reinaldo em Botucatu. Como a prova é no estilo baja, quando o roteiro é demarcado, eles vão cada um com um UTV Can-Am X3. Outros nomes fortes nos UTVs são José Hélio, pentacampeão do Rally dos Sertões nas Motos, e o navegador Lourival Roldan, campeão do Dakar 2017 ao lado de Leandro Torres.

José Hélio pilota bem tudo que cai na mão dele: além dos cinco títulos em duas rodas no Sertões, já foi terceiro colocado nos carros em 1996, com o irmão, a bordo de uma Toyota. No Rally dos Sertões 2019 ele correrá com um buggy 4×2. Nas provas do Campeonato Brasileiro de Baja, ele continuará com o UTV Polaris.

Na categoria Carros, que faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, a briga deve ser de gente grande também. Tricampeão do Sertões, Cristian Baumgart vai acelerar a Ford Ranger ao lado do navegador Beco Andreotti. O irmão dele, Marcos, também estará com outro carro ao lado do navegador Kleber Cincea. A equipe X-Rally vem forte.

Mas eles não devem ter nada de sossego. Mauro Guedes e Filipe Bianchini, campeões do Rally RN 1500, também estarão na prova e prometem brigar pela ponta. O mesmo pretende Luiz Facco, campeão da etapa de abertura da temporada, no Rally Minas Brasil, estará com o buggy 4×2 da equipe Acelera Siriema ao lado do co-piloto Humberto Ribeiro. Ainda no time dos buggies, as duplas Marcelo Gastaldi e Claudio Rieser e Carlos Ambrósio e Cadu Sachs vão levantar muita poeira.

E para completar a lista de favoritos, Marcos Moraes/Fábio Pedroso e Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio com os carros da MEM Motorsports. Marcos e Lucas são pai e filho. Veja a lista completa de inscritos da 13a. edição do Rally Cuesta aqui.

Enfim, a briga vai ser pesada no interior paulista neste final de semana!