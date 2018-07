Lista de inscritos do Rally dos Sertões tem mudanças; Guiga Spinelli, maior campeão nos Carros, vai de equipe nova

E aí, amigos! Tudo bem?

Estou na adrenalina para a largada do Rally dos Sertões, que começa dia 19 de agosto no autódromo internacional de Goiânia. Contagem regressiva para uma das maiores provas off-road do mundo.

Serão mais de 3.300 quilômetros entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A chegada está prevista para a cidade de Bonito, paraíso do ecoturismo nacional, dia 26 de agosto.

Na segunda-feira divulguei com exclusividade a lista de inscritos do Rally dos Sertões 2017, mas hoje trago a atualização dos participantes.

Na categoria Motos, uma baixa que deu pena. Ramon Sacilotti, piloto da equipe oficial Kawasaki, anunciou que não irá correr. Ele fraturou a perna durante competição o final de semana no interior de São Paulo.

Ramon sempre andou entre os primeiros colocados na classificação geral e sempre foi considerado um forte candidato ao título do Sertões. Ele está fora esse ano, mas a família Sacilotti continua na ativa com a irmã, Moara, também nas motos.

Inscritos no Rally dos Sertões 2017

Outra baixa é do piloto cearense Hélio Pessoa, que iria competir nos quadriciclos. Dias atrás fiz uma entrevista em vídeo com ele, que falou da paixão em correr o Sertões. Porém, a história mudou em questão de dias.

Para saber o motivo da ausência esse ano, liguei pra ele quase 11 da noite dessa quarta-feira.

“Ricardo, conte os bastidores da minha história”, me disse Pessoa. Eu na noite de temperatura amena de inverno em São Paulo e ele no calor de Fortaleza. “Dessa vez tive que trocar o Rally dos Sertões pelo ‘Rally da Vida’. Mas voltarei em 2018. E o que me dá ainda mais ânimo é ouvir de uma das pessoas do staff da organização do evento, a Sabrina, que ano que vem ela estará me esperando na rampa de chegada com duas medalhas: uma de 2017 e outra de 2018! Percebi, ao telefone, que ela falou com o coração. E isso me dá forças”, disse o piloto.

Aqui abro um parêntese. Já que é pra contar, vamos lá: Hélio Pessoa teve um tumor benigno na cabeça que está encostando no nervo de um dos olhos, o que causa uma série de transtornos. O problema estava aparentemente resolvido, mas voltou recentemente. Ele descobriu em nova baterias de exames aqui em São Paulo na semana passada, justamente quando me deu a entrevista ao vivo, em vídeo aí abaixo, em um Live no Facebook.

“Quero contar a minha história para incentivar outras pessoas a lutarem contra as dificuldades da vida. É preciso ter força, é preciso ter fé, é preciso acreditar”, disse Pessoa.

Espero que essas frases do Hélio Pessoa, aí acima, possam ajudar aqueles que passam pela mesma situação e lutam no “Rally da Vida”. Ufa! Hélio, estou na torcida por você!

Já que falei de alguns pilotos nas categorias Motos e Quadriciclos, agora vamos para os Carros.

Roteiro do Rally dos Sertões 2017

Dois “novos” nomes confirmaram presença no Rally dos Sertões 2017: Guiga Spinelli e Youssef Haddad. Spinelli é o maior vencedor do Rally dos Sertões na categoria Carros com cinco títulos (2003, 2004, 2010, 2011 e 2014). A dupla deve anunciar nesta quinta-feira, 27/07, a participação na competição com uma nova equipe, a Petrobras Rally Team.

Maiores campeões do Rally dos Sertões

Guiga e Youssef vão correr com um carro MINI da X-Raid Team, uma das melhores equipes de rali do mundo com quatros títulos no Dakar (dois com francês Stéphane Peterhansel e outros com espanhol Nani Roma e o príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah).

Klever Kolberg, o primeiro brasileiro a participar do Dakar com o parceiro André Azevedo (naquela época nas Motos), Reinaldo Varela, Edio Füchter e o francês Stéphane Peterhansel têm dois títulos de campeões, cada, nos Carros no Rally dos Sertões.

“O Rally dos Sertões é uma das minhas competições favoritas. Em 16 participações eu fiquei entre os três primeiros 11 vezes. Vou lutar por mais uma vitória, como sempre, mas sei que vou enfrentar grandes concorrentes, já que o Rally dos Sertões conta com a participação dos melhores pilotos do país”, afirma o piloto.

A edição de 25 anos do Rally dos Sertões promete muita emoção, adrenalina e disputas acirradas pelo interior do Brasil. O bicho vai pegar!

* Ricardo Ribeiro, paulista, 46 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia e café (vinho também!). Já participou dos maiores ralis do mundo, como o Paris-Moscou-Ulan Bator-Pequim, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também cobriu quatro vezes o até então ‘Paris-Dakar’ no Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África. Já trabalhou na divulgação de mais de 10 edições do Rally dos Sertões, Enduro da Independência e Rally Cerapió/Piocerá, no Brasil. O conteúdo produzido por Ricardo Ribeiro foi amplamente divulgado pelos jornais O Estado S.Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e pelos canais de TV ESPN Brasil, Band, Record e SBT, além de importantes revistas especializadas como Quatro Rodas.