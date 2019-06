Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Carros), Gabriel Varela/Eduardo Shiga (UTVs), Marcelo Medeiros (Quadris) e Tunico Maciel (Motos) vencem primeiro dia do Rally Jalapão

Fala amigos, tudo bem? Os melhores pilotos e navegadores de rali cross country do país estão disputando palmo a palmo e cada minuto uma das provas mais importantes do calendário nacional: o Rally Jalapão, válido como a segunda etapa do Campeonato Brasileiro para motos, quadriciclos e UTVs e a quarta etapa para a categoria carros.

A largada da primeira etapa foi nesta sexta-feira entre Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, Dianópolis, no Tocantins. Ao todo foram 253,70 quilômetros, sendo 161,20 cronometrados.

O Jalapão faz parte do Sertões Series, série de provas que engloba também o Rally dos Sertões, de 24 de agosto a 1 de setembro, entre Campo Grande (MS) e Aquiraz (CE), e o Rota Sul/Rally dos Amigos, em dezembro, no Rio Grande do Sul.

Nas motos, o mineiro da equipe oficial Honda Racing, Tunico Maciel, de Honda CRF 450 RX, faturou o primeiro lugar. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros, do Maranhão, levou com um Yamaha 700 Raptor. Nos UTVs, os paulistas Gabriel Varela e Eduardo Shiga garantiram a ponta com um Can-Am Maverick X3.

Nos Carros, a dupla Marcos Baumgart e Kleber Cincea, de Ford Ranger da equipe X-Rally Team, aceleram muito forte e venceram com folga o primeiro dia, colocando mais de três minutos de vantagem para a dupla Marcelo Gastaldi/Claudio Rieser, que ficou em segundo com um buggy Giaffone Racing com tração apenas nas rodas traseiras e motor de Stock Car.

Veja resultados completos, por categoria e na geral, aqui.

O Rally Baja Jalapão amanhã vai largar neste sábado de Dianópolis com destino a São Félix do Tocantins.

Etapas de sábado e domingo

Sábado, 08/06– Dianópolis (TO) – São Félix do Tocantins (TO)

Deslocamento inicial: 124,67 km

Trecho especial: 288,10 km (vale para a tomada de tempo)

Deslocamento final: 46 km

Total: 459km

Domingo

São Félix do Tocantins (TO) – Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 22,31 km

Trecho especial: 280,47 km

Deslocamento final: 213,14 km

Total: 516 km